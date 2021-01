Samara Weaving protagonista del biopic “Liz” su Elizabeth Patterson Bonaparte

Samara Weaving (Finché morte non ci separi) ha firmato per recitare nel biopic Liz. Il sito Variety che ha riportato la notizia descrive il progetto come “un film biografico su una delle madri fondatrici dimenticate dell’America, Elizabeth Patterson Bonaparte”.

“Liz” racconta la storia della prima moderna celebrità del paese. Elizabeth Patterson Bonaparte ha acquisito importanza come prima moglie del fratello minore di Napoleone Bonaparte, Jerome, e ha rivoluzionato la scena sociale americana al tempo della presidenza di Jefferson. Elizabeth, che è stata definita una delle prime celebrità internazionali d’America, era nota per la sua moda, arguzia e indipendenza. La vicenda del matrimonio fra Elizabeth e Jerome ed il suo successivo annullamento sono stati narrati in teatro nella commedia Gloryous Betsy di Rida Johnson Young poi porta sul grnde schermo in due disitinte pellicole Glorious Betsy del 1928 con Dolores Costello e Hearts Divided del 1936 con Marion Davies.

“Liz” è diretto da Adam Leon, regista al suo quarto lungometraggio dopo l’esordio Gimme the Loot del 2012, l’acclamata commedia romantica Tramps (2016) e il dramma Italian Studies con Vanessa Kirby attualmente in post-produzione e previsto in uscita entro l’anno. Leon dirige da una sceneggiatura scritta dall’esordiente Gabriel Neustadt. “Liz” è prodotto da 3311 Productions di Mark Roberts e Ross Jacobson.

Dopo il debutto nel dramma crime Mystery Road al fianco di Hugo Weaving e Ryan Kwanten, Samara Weaving è apparsa nella serie tv horror Ash vs. Evil Dead, nell’avventura per famiglie Monster Trucks, nel dramma Tre manifesti a Ebbing, Missouri, nella commedia horror La babysitter di Netflix e più recentemente nello spassoso horror finchè morte non ci separi, i sequel La Babysitter – Killer Queen e Bill & Ted Face the Music con Keanu Reeves e la commedia d’azione Guns Akimbo dove ha recitato con Daniel Radcliffe. Vedremo Samara prossimamente nello spin-off Snake Eyes: G.I. Joe Origins nei panni di Scarlett e nella miniserie tv thriller Nine Perfect Strangers basata sul romanzo “Nove perfetti sconosciuti” di Liane Moriarty.