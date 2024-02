San Valentino è arrivato e come è consuetudine anche quest’anno abbiamo stilato una lista di film incentrati sull’amore, ma stavolta invece di titoli classici da vedere e rivedere, vedi Pretty Woman piuttosto che Ufficiale e gentiluomo, quest’anno abbiamo deciso di concentrarci su un classico elemento della fantascienza, il viaggio nel tempo e di un suo derivato attualmente molto in voga, il loop temporale.

Apre le danze la deliziosa commedia romantica Questione di tempo diretta da Richard Curtis, regista di Love Actually – L’amore davvero e sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill, e interpretata da Domhnall Gleeson, il Bill Weasley della saga di Harry Potter e la graziosa Rachel McAdams, che ritroveremo in questa classifica anche in Un amore all’improvviso in cui affianca un Eric Bana bibliotecario che, a causa di una malattia genetica, quando si trova sotto stress innesca involontariamente viaggi nel tempo.

10 film da guardare a San Valentino con viaggi nel tempo e loop temporali

1. Questione di tempo (2013) di Richard Curtis

Tim ha 21 anni, è un ragazzo piuttosto impacciato, e può viaggiare nel tempo. Come tutti i membri della sua famiglia è in grado di fare dei balzi indietro nel passato, modificandone gli eventi. Un giorno Tim decide di utilizzare questo ‘potere’ per cercare di trovare finalmente una ragazza.

Zooey Deschanel era stata originariamente scelta per il ruolo di Mary, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione e Rachel McAdams l’ha sostituita.

In Corea del Sud, più di 3 milioni di persone hanno visto il film, il che lo ha reso un successo a sorpresa.

Kim Taehyung del gruppo musicale BTS ha detto che la scena della proposta ha ispirato la sua canzone “Winter Bear”.

L’illustrazione incorniciata vista nell’appartamento di Mary di una bambina che legge è “Matilda” di Quentin Blake. Matilda è il popolare personaggio di Roald Dahl noto per essere magico e leggere molti libri.

Il film ha tre co-protagonisti della serie “Harry Potter”: Richard Griffiths, Bill Nighy e Domhnall Gleeson.

Questo è uno dei quattro film in cui Rachel McAdams interpreta l’interesse amoroso di un viaggiatore nel tempo. I precedenti sono stati Un amore all’improvviso (2009), in cui interpretava la moglie del personaggio di Eric Bana, e Midnight in Paris (2011), in cui interpretava la fidanzata del personaggio di Owen Wilson. In nessuno di questi film il personaggio della McAdams riesce a partecipare lei stessa al viaggio nel tempo. Sia in “Questione di tempo” che in “Un amore all’improvviso” le viene proposto di sposarsi nello stesso identico modo, mentre è a letto. Ha recitato anche in “Doctor Strange” (2016), in cui interpreta l’interesse amoroso di Strange.

Disponibile su YouTube / Google Play Film / Apple TV / Amazon Prime Video

2. La ragazza che saltava nel tempo (2006) di Mamoru Hosoda

Makoto Kanno è una liceale incerta sul proprio futuro, sia per quel che riguarda le questioni scolastiche, sia per quelle di cuore. Le cose cambiano quando, mentre si trova coinvolta in un incidente che probabilmente le sarà fatale, si ritrova trasportata indietro nel tempo. Makoto è infatti in grado di spostarsi sulla linea temporale e usa questo dono per risolvere questioni inizialmente ordinarie, scoprendone però sorprendenti effetti collaterali. Ma basta viaggiare nel tempo per coronare una storia d’amore?

Questo film è il quinto adattamento dell’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui, ma il primo “indiretto” poichèè la zia del personaggio principale, Yoshiyama Kazuko, la protagonista del romanzo.

Il film ha vinto il premio come miglior film d’animazione ai Japan Academy Awards.

Questo film è stato distribuito in un piccolo numero di sale in Giappone, incassando circa 300 milioni di yen (3 milioni di dollari). Il film non è stato pubblicizzato così frequentemente come altri lungometraggi di animazione del 2006 (come “I racconti di Terramare”), ma il passaparola e le recensioni entusiastiche hanno suscitato interesse. Al Theater Shinjuku per giorni di seguito, gli spettatori hanno riempito la sala, alcuni addirittura restavano a guardare di nuovo il film. In seguito, la società di distribuzione Kadokawa Herald Pictures ha adottato misure senza precedenti per aumentare il numero di sale che proiettavano il film in tutto il Giappone e ha inviato il film a diversi festival internazionali.

Disponibile su Chili / Amazon Prime Video

3. Un amore all’improvviso (2009) di Robert Schwentke

Clare ha conosciuto Henry quando aveva sei anni e lui era già un uomo. L’ha rivisto altre volte e altre volte lo ha guardato sparire all’improvviso. Henry possiede un gene che lo fa viaggiare nel tempo, avanti e indietro, senza controllo né preavviso. Nonostante questo, benché sappia che potrebbe non presenziare nemmeno al proprio matrimonio e non sappia con quale di lui, se un giovane o un vecchio, trascorrerà il Natale, Clare cerca disperatamente e pazientemente di costruirsi con l’amato una vita normale.

Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno fatto notizia quando hanno acquistato i diritti cinematografici del romanzo di Audrey Niffenegger prima della pubblicazione.

Adrien Brody è stata la prima scelta dell’autrice per Henry, mentre Lauren Ambrose è stata la sua scelta per Clare.

L’aspetto del personaggio di Stephen Tobolowsky è un omaggio a Ricomincio da capo (1993).

(1993). Steven Spielberg, Gus Van Sant e David Fincher erano tutti presi in considerazione per la regia, ma le trattative non sono andate a buon fine.

Disponibile su RaiPlay / YouTube / Google Play Film / Amazon Prime Video / Apple TV

4. If Only (2004) di Gil Junger

Dopo che la sua impetuosa fidanzata musicista, Samantha, muore in un incidente poco dopo una litigata in cui si sono quasi lasciati, un uomo d’affari britannico affranto dal dolore, Ian Wyndham, che vive a Londra, ha la possibilità di rivivere di nuovo la giornata, nella speranza di cambiare gli eventi che l’hanno portata alla morte.

Jennifer Love Hewitt ha interpretato due canzoni dalla colonna sonora, “Love Will Show You Everything” e “Take My Heart Back”. Ha scritto il testo di “Take My Heart Back” su musica di Chris Canute. Hewitt e Gil Junger hanno scritto “Love Will Show You Everything”, con musica di Paul Englishby.

Paul Nichols (Ian) ha recitato anche Che pasticcio, Bridget Jones (2004) e ha interpretato il detective Sam Casey in Law & Order: UK.

Il regista Gil Junger ha diretto anche 10 cose che odio di te (1999), Bruce e Lloyd – Fuori controllo (2008) e Il piccolo aiutante di Babbo Natale (2015).

Disponibile su CHILI / Google Play Film

5. Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani (2020) di Max Barbakow

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles (Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine, SNL) incontra Sarah (Cristin Milioti – How I Met Your Mother, Modern Love), damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo insolito. Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a…vivere come se non ci fosse un domani!

Andy Samberg ha ammesso che sono stati scritti e persino girati finali multipli. Hanno tenuto proiezioni private tra amici e familiari delle diverse versioni per ottenere opinioni su quale finale funzionasse.

Il film detiene il record per la più grande vendita di un film al Sundance Film Festival: 17.500.000,69 dollari, battendo il record precedente di 69 centesimi.

Sarah contatta un fisico di nome Clifford Johnson. Johnson è un vero scienziato che ha lavorato al film, aiutando i realizzatori a trovare una premessa originale per una storia con loop temporale.

Discutendo del film, Andy Samberg ha fatto riferimento a Ricomincio da capo (1993), Edge of Tomorrow – Senza domani (2014) e Auguri per la tua morte (2017), e riconosce che non sarebbero mai stati in grado di differenziarsi completamente sul fronte del loop temporale. Invece, hanno agito sapendo che il pubblico aveva già avuto familiarità con le specifiche che avrebbero permesso loro di evitare i consueti tempi di introduzione.

Nyles sta bevendo birra “Akupara”. In sanscrito, Akupara significa “illimitato, sconfinato” e nell’induismo è il nome di una tartaruga descritta come “immortale” e colei che regge le sorti del mondo. “Se guardi attentamente quell’etichetta, c’è un grafico che spiega la mitologia del mondo e del terremoto”, ha detto il regista Max Barbakow, consigliando una ricerca su Akupara su Google che ti porterà in un “bel piccolo wormhole, che spiega alcuni elementi di metafisica dietro il film.” Attribuisce allo scenografo Jason Kisvarday il merito di aver creato il design della birra.

JK Simmons appare in una scena nel ruolo di Fletcher di Whiplash (2014), indossando una maglietta nera con una bacchetta in una mano.

Disponibile su Amazon Prime Video / YouTube / Google Play Film / Apple TV / CHILI

6. La casa sul lago del tempo (2006) di Alejandro Agresti

Il film ruota attorno a un architetto (Kaeanu Reeves) che vive nel 2004 e un medico (Sandra Bullock) che vive nel 2006 che si conoscono tramite lettere lasciate nella cassetta della posta di una casa sul lago dove entrambi hanno vissuto in momenti temporali separati.

Il film è un remake del film coreano “il Mare” che è anche nome dell’esclusivo ristorante nel film e il nome della casa sul lago.

La casa vera e propria non esisteva ed è stata costruita per il film, poi smantellata. Se si utilizza Google Earth si può vedere la casa, inserisci 41.7142, -87.8901 nella finestra della ricerca. Questo ti porterà al centro del lago. Zoom sulla radura sulla sponda orientale. Selezionare quindi 29 aprile 2005 come data.

Sandra Bullock afferma di essersi sentita obbligata a chiamare il cane “Jack” in onore del personaggio di Keanu Reeves in Speed (1994), il primo film che i due hanno realizzato insieme.

John Cusack era la prima scelta per il ruolo di Alex Wyler, ma l’attore rifiutò.

Il film è simile a Ovunque nel tempo (1980) con Christopher Reeve, Jane Seymour e Christopher Plummer, quest’ultimo presente anche in “La casa sul lago del tempo”. Entrambi i film contengono una scappatoia sovrannaturale, entrambi i personaggi provengono da cicli temporali diversi, entrambi si innamorano ma hanno una storia d’amore sfortunata ma alla fine si riuniscono.

Disponibile su YouTube / Google Play Film / Apple TV / Amazon Prime Video

7. Kate & Leopold (2001) di James Mangold

Lei è una vera donna di potere. Kate McKay vive nella New York del 21° secolo. È ambiziosa, ha successo e vuole arrivare molto in alto. Lui è un gentiluomo vittoriano. Leopold, terzo barone di Albany, vive nella New York del XIX secolo ed è intrappolato dalle convenzioni sociali. Due persone che non potrebbero essere più diverse. Ma per uno scherzo del destino, un salto nel continuum spazio-temporale, le loro due strade si incrociano. All’inizio, Kate pensa che il cavaliere della vecchia scuola vestito in modo eccentrico sia un tipo strano. Ma col tempo si innamora del suo fascino irresistibile. Dopo una cena romantica a lume di candela, un giro per Central Park e un’emozionante lettera d’amore, Leopold conquista il cuore di Kate. Ma la felicità sembra essere di breve durata, perché Leopold deve tornare al suo secolo…

Hugh Jackman ha preso lezioni di etichetta dall’esperta di etichetta del XIX secolo Jane Gibson (che ha formato attori per progetti come Ragione e sentimento del 1995). Ha anche studiato ballo da sala e si è allenato per cavalcare un cavallo nel film.

Hugh Jackman aveva 31 anni mentre Meg Ryan ne aveva 39 durante le riprese.

Una Viola Davis all’inizio della carriera appare nel film come agente di polizia.

Nel montaggio originale del film, Stuart era il discendente di Leopold, motivo per cui Stuart lo aveva rintracciato così specificatamente. Le critiche secondo cui questa trama significava anche che Kate era l’antenata di Stuart hanno portato al taglio di quelle scene. Nel Director’s Cut del film tuttavia viene seguita la trama originale.

In una prima versione della sceneggiatura, Leopold viene accidentalmente trasportato nel tempo in una vera macchina del tempo sviluppata da un gruppo di scienziati che include Kate. Hanno un figlio (di cui Leopold non è a conoscenza) e alla fine si riuniscono durante i ruggenti anni ’20.

Disponibile su YouTube / Google Play Film / Apple TV / CHILI / Amazon Prime Video

8. 30 anni in 1 secondo (2004) di Gary Winick

La vita di Jenna è un inferno. I genitori la soffocano e i suoi coetanei la ignorano. Ma il giorno del suo tredicesimo compleanno esprime un desiderio: avere 30 anni! Et voilà , la mattina dopo è una splendida trentenne con la vita che ha sempre sognato. Ma quando scopre che Matt, il suo unico vero amico d’infanzia, sta per sposarsi, Jenna desidera solo che non sia troppo tardi!

Quando la tredicenne Jenna Rink entra nell’armadio per “sette minuti di paradiso”, puoi vedere le foto reali di Jennifer Garner da bambina sul retro della porta.

Gwyneth Paltrow, Hilary Swank e Renée Zellweger sono state tutte considerate per il ruolo principale.

Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis e Brie Larson hanno recitato in film Marvel. Garner ha interpretato Elektra Natchios in Daredevil (2003) ed Elektra (2005); entrambi prima del Marvel Cinematic Universe. Nell’MCU, Mark Ruffalo interpreta Bruce Banner (alias l’incredibile Hulk). Judy Greer interpreta Maggie Lang in Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018). Andy Serkis interpreta Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron (2015) e Black Panther (2018). Brie Larson interpreta Carol Danvers (alias Captain Marvel) in Captain Marvel (2019) e The Marvels (2023).

(2023). Nel bel mezzo della realizzazione di questo film, il matrimonio di Jennifer Garner con Scott Foley è andato in crisi a causa della relazione di Garner con il suo co-protagonista nella serie tv Alias, Michael Vartan. Quella relazione non durò e Garner sposò Ben Affleck l’anno successivo.

Titolo simile ad un film su un ragazzo di 14 anni che diventa un trentenne grazie ad un macchinario. Il film si chiamava Un ragazzo sulla trentina (1988), ed uscì solo pochi mesi prima del molto più riuscito Big (1988) che aveva la stessa premessa.

Disponibile su Netflix / NOW TV / Google Play Film / CHILI / Apple TV / Amazon Prime Video

9. La mappa delle piccole cose perfette (2021) di Ian Samuels

Due adolescenti sono bloccati in un loop temporale. Lui vuole uscirne, lei vuole restarci, ed è solo scoprendo, insieme, i piccoli e sfuggenti momenti, che riescono a ritrovare un senso nella monotonia e una possibilità di liberarsi.

Basato sull’omonimo racconto di Lev Grossman, pubblicato nel 2016. Grossman anche scritto la sceneggiatura del film.

Il film è stato girato nella città di Fairhope, in Alabama. Il nome della città viene rivelato solo indirettamente durante il film poiché il regista Ian Samuels voleva che la storia sembrasse che potesse svolgersi in qualsiasi città degli Stati Uniti.

Una delle magliette che Mark indossa raffigura un maiale umanoide che indossa un abito. Questo è un riferimento al classico I banditi del tempo (1981), dove Og (interpretato da Mike Edmonds) viene trasformato in un ibrido uomo/maiale.

Jorja Fox, che interpreta la madre di Margaret, interpreta anche la moglie in Memento, un film su qualcuno con perdita di memoria a breve termine che deve scrivere gli indizi sull’omicidio di sua moglie su tutto il corpo per poter risolvere il crimine.

Disponibile su Amazon Prime Video

10. Il giorno perfetto (2022) di Alexandre Lehmann

Sheila (Kaley Cuoco) scopre che il lettino abbronzante di un salone di bellezza è una macchina del tempo e torna indietro per rendere il suo ragazzo (Pete Davidson) più perfetto, ignara di come intromettersi nel passato possa rovinare il futuro.

Il giovane Gary ha in mano un libro quando incontra “Zio Charlie” intitolato “La mano destra della leggerezza” di Ursula LeGrin. Questo libro in realtà non esiste; è una parodia speculare del romanzo “La mano sinistra delle tenebre” di Ursula LeGuin. Il dipinto sulla copertina e il carattere del libro corrispondono all’edizione tascabile originale.

Il personaggio di Gary interpretato da Pete Davidson è stato scritto per Johnny Galecki. Kaley Cuoco e Johnny Galecky hanno interpretato una coppia, Penny e Leonard, nella serie tv The Big Bang Theory.

Il modo in cui si svolge l’ultima scena è molto simile alla storia di Orfeo ed Euridice. Affinché Sheila possa credere che Gary abbia visto il futuro e sia fiducioso che ne farà parte, lui non deve mai guardarsi indietro e controllare se lo sta seguendo o no, fino alla fine (anche se i qualche momento sembra che sia sul punto di guardare indietro). Nella leggenda, Orfeo ha bisogno di credere che Euridice lo stia seguendo fuori dagli inferi per riprendersi la vita. Tuttavia, a differenza di Gary, Orfeo si gira a pochi passi dall’uscita e la perde per sempre.

Disponibile su Amazon Prime Video