Stasera in tv: “Scarpette Rosse e i 7 nani” su Italia 1

Scarpette Rosse e i 7 nani, su Italia 1 la fiaba d’animazione coreana in stile “Shrek”, con le voci di Pio & Amedeo e Baby K, diretta dagli esordienti Sung-ho Hong, produttore del film animato Doraemon – Nobita e gli eroi dello spazio, Moo-Hyun Jang (Alarm) e Young Sik Uhm (The Outback).

Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Chloë Grace Moretz: Biancaneve / Scarpette rosse

Sam Claflin: Merlino

Simon Kassianides: Arthur

Gina Gershon: Regina

Jim Rash: principe Average

Patrick Warburton: specchio magico

Frederick Hamel: Jack

Nolan North: Hans / guardie 1 e 2 / Bianco Re

Frank Todaro: Pino / Noki / Kio

Ava Kolker: orsetto 1

Asher Blinkoff: orsetto 2

Juju Brener: orsetto 3

Brian T. Delaney: coniglio gigante / scultore

Piotr Michael: soldato 1

Ben Diskin: soldato 2

Doppiatori italiani

Baby K: Biancaneve / Scarpette rosse

Pio D’Antini: Merlino

Amedeo Grieco: Arthur / specchio magico

Anna Cesareni: Regina

Emiliano Coltorti: principe Average

Gabriele Sabatini: Jack

Alessandro Budroni: Hans

Gianfranco Miranda: Pino

Simone D’Andrea: Noki

Francesco De Francesco: Kio

Marco Mete: Bianco Re

Serena Cianfriglia: orsetto 1

Matilde Ferraro: orsetto 2

Adrian Alto: orsetto 3

Alessandro Messina: guardia 1

Marco Fumarola: guardia 2

Scarpette Rosse e i 7 nani – Trama e trailer

La trama ufficiale: Delle magiche scarpette rosse sono il segreto della bellezza di Biancaneve e il motivo per cui sette principi, trasformati in nani da una maledizione, la stanno cercando disperatamente. Per spezzare l’incantesimo, infatti, devono riceve il bacio della donna più bella del mondo. In una folle competizione per ricevere il bacio agognato e in un buffo gioco di equivoci, i principi, un tempo arroganti e ossessionati dall’aspetto fisico, gradualmente scoprono il vero significato della bellezza. Una scorretta e divertentissima rivisitazione della favola più amata di tutti i tempi.

Curiosità sul film

Scarpette Rosse e i 7 nani: foto e locandine del film animato Guarda le altre 21 fotografie →

Il film è una produzione coreana diretta dagli esordienti Sung-ho Hong produttore del film animato Doraemon – Nobita e gli eroi dello spazio, Moo-Hyun Jang (Alarm) e Young Sik Uhm (The Outback).

La sceneggiatura è di Sung-ho Hong da una storia originale di WoongSub Ahn, WooChul Jung, ChangWon Kim e WooSuk Yang.

I tre gemelli si chiamano Pino, Noki e Kio, in riferimento alla fiaba italiana Pinocchio, e possono essere distinti dai loro cappelli rispettivamente con una, due e tre cinture.

Ciascuno dei sette principi proviene da diverse fiabe ambientate in diversi paesi, con accenti dei personaggi che corrispondono al loro background. Merlino e Arthur, da “La leggenda di Re Artù”, parlano con un accento britannico; Jack di “Jack e la pianta di fagioli” parla con un accento francese; Hans di “Hansel e Gretel” parla con accento tedesco, e Pino, Noki e Kio di “Pinocchio” parlano con accento italiano.

Nel maggio 2017 in occasione di una presentazione del film al Festival di Cannes, una campagna pubblicitaria che mostrava due donne fianco a fianco, una snella e alta l’altra più pesante e più bassa è stata presa di mira per il suo controverso slogan “e se Biancaneve non fosse più bella e i nani non così bassi” che ha scatenato diverse accuse di body shaming. Chloe Moretz (voce in originale di Biancaneve / Scarpette rosse) si è affrettata a difendere il film, dicendo che aveva un messaggio molto positivo. Tuttavia, quando è scoppiata una reazione sui social media contro il film, Moretz ha rapidamente cambiato posizione e ha affermato di essere “sconvolta” dalla campagna, rivolgendosi ai social media e affermando di non essere a conoscenza della creazione dell’annuncio e di essere “sconvolta” e “arrabbiata con il messaggio che ha veicolato”. La campagna è stata presto ritirata e una dichiarazione dei produttori ha spiegato il loro rammarico rispetto decisione presa in merito alla produzione dell’annuncio: “Il nostro film, una commedia per famiglie, veicola un messaggio volto a sfidare i pregiudizi sociali legati agli standard di bellezza fisica nella società, sottolineando l’importanza della bellezza interiore. Apprezziamo e siamo grati per le critiche costruttive di coloro che hanno portato questo alla nostra attenzione. Ci rammarichiamo sinceramente per qualsiasi imbarazzo o insoddisfazione che questa pubblicità errata abbia causato a uno qualsiasi dei singoli artisti o società coinvolti nella produzione o nella futura distribuzione del nostro film, nessuno dei quali ha avuto alcun coinvolgimento nella creazione o approvazione della campagna pubblicitaria ora interrotta.”

Più della metà delle battute del Principe Average sono state improvvisate dal doppiatore Jim Rash e sono state poi incorporate nel film.

Lo spazio abitativo dei sette nani ha un solo muro davanti per dare l’illusione che vivano in un castello, riflettendo la loro vanità e falsa pretenziosità.

Questo film è stato descritto come “Shrek incontra Amore a prima svista” in quanto riguarda la bellezza interiore.

Merlino è concepito come un mago di un regno orientale e, di conseguenza, il suo design incorpora una serie di elementi asiatici. Ad esempio, il suo abbigliamento è basato sull’hanbok coreano e i caratteri coreani per il fulmine sono scritti sui suoi incantesimi.

I Favolosi Sette hanno lo status di e sono trattati come celebrità nell’isola delle fiabe. Questo può essere visto nella scena iniziale quando gli astanti applaudono il loro arrivo per combattere un drago. Merlino incrocia il pollice e l’indice a forma di cuore, una pratica comune tra le celebrità coreane.

Mentre la maggior parte dei principi viene mostrata fisicamente più debole dei nani, Merlino, un incantatore, ha le stesse capacità dei nani ma è ostacolato dal fatto che si crede più debole.

Il character designer ha ideato il design dei tre orsi di legno osservando una torta con un pezzo ritagliato. Anche il tono della pelle era basato sulle croste di pane.

Poiché le scarpette rosse sono realizzate con una mela, le scarpe sono progettate in modo tale che i semi di mela appaiano all’interno dell’apertura, come se formassero un logo.

Il volto all’interno dello specchio magico era basato sulle maschere usate nel teatro popolare coreano, chiamate “hahoetal”.

Il cattivo è simile a Madre Gothel di Rapunzel.

L’isola delle fiabe è stata originariamente progettata per assomigliare ad un parco a tema. Sebbene questi disegni siano stati in gran parte sostituiti, rimangono alcuni accenni, come il castello del Principe Average, che ricorda una ruota panoramica.

Questo film è il terzo lungometraggio d’animazione di Chloe Grace Mortez dopo Bolt (2008) e La famiglia Addams (2019).

Sam Claflin (voce in originale di Merlino) ha interpretato Finnick Odair in tre dei quattro film di Hunger Games. Chloe Grace Moretz è stata considerata per il ruolo della protagonista di quel film, Katniss Everdeen.

Il film è prodotto da Il-hyung Cho (I Saw the Devil), Su Jin Hwang (La ricompensa del gatto), Myun Young Jung (Nut Job), Hyunjee Heather Lim (Spark: A Space Tail) e Belli Ramirez per La Tribu Animation (Planet 51).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Geoff Zanelli americano (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Rango, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, Maleficent – Signora del male, L’incredibile vita di Timothy Green).

americano (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Rango, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, Maleficent – Signora del male, L’incredibile vita di Timothy Green). La colonna sonora include i brani “Something So Beautiful” di Giuseppe Izzo, “This Is Me” di Jordyn Kane, “Start of Something Right” di Jordyn Kane.

1. Red Shoes and the Seven Dwarfs (5:33)

2. Snow Escapes with the Shoes (1:56)

3. Seven Princes (4:08)

4. The F7 Decide to Help Snow (1:55)

5. Prince Average (2:02)

6. The Cursebreaking Plan (1:20)

7. Excalibur (2:17)

8. Something So Beautiful – Giuseppe Izzo (2:58)

9. Town Escape (2:50)

10. Big Guns (3:31)

11. The Real Me (1:25)

12. Flying Machine (1:46)

13. The Three Bears (4:12)

14. Merlin Falls (1:34)

15. The Real Snow (2:38)

16. Start of Something Right – Jordyn Kane (3:08)

17. Magichard (4:50)

18. Regina Offers the Apple (2:03)

19. I Got Merlin’d (4:07)

20. This Is Me – Jordyn Kane (2:32)

la colonna sonora di “Scarpette Rosse e i 7 nani” è disponibile su Amazon.