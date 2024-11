Scott Derrickson sta girando Black Phone 2, la regista Nikyatu Jusu alla regia de La mosca 3 e Isabelle Fuhrman torna in Orphan 3.

Black Phone 2, La Mosca 3, Orphan 3: due sequel annunciati e uno in fase di riprese

Il regista Scott Derrickson sta girando Black Phone 2, sequel che vedrà Ethan Hawke tornare nei panni del Rapace. Il regista ha annunciato il via alle riprese tramite social media con una prima foto dal set postata via “X”.

Il cast oltre a Hawke vede anche il ritorno di Mason Thames (Dragon Trainer, Incoming), Madeleine McGraw (Toy Story 4, Secrets of Sulphur Springs), Jeremy Davies (Justified), Miguel Mora (The Black Phone) e la nuova aggiunta Demián Bichir (The Nun).

Il primo Black Phone, basato su un racconto di Joe Hill, figlio di Stephen King, e incluso nella pluripremiata antologia 20th Century Ghosts, segue le vicissitudini di un intelligente, ma timido tredicenne di nome Finney che viene rapito da un sadico assassino e intrappolato in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino che intendono aiutare il ragazzo a non fare la loro stessa fine.

La sceneggiatura “Black Phone 2” è di Derrickson e C. Robert Cargill con Universal e Blumhouse che hanno fissato una data di uscita nelle sale al 17 ottobre 2025.

Fonte: Scott Derrickson

La Mosca 3 non sarà un remake…

È in fase di sviluppo un nuovo film del franchise horror La mosca (The Fly) ambientato nello stesso universo del classico horror del 1986 di David Cronenberg. 20th Century Studios ci tiene a precisare che il progetto non sarà un remake.

La mosca 3, la cui trama è top-secret, sarà scritto e diretto dalla regista Nikyatu Jusu (Nanny) con Peter Chernin e Jenno Topping della Chernin Entertainment saranno i produttori.

“La mosca” è basato sul racconto del 1957 di George Langelaan, che è stato adattato per la prima volta nel 1958 nel film horror L’esperimento del dottor K con protagonista Vincent Price.

La versione del 1986 con Geena Davis e Jeff Goldblum segue la storia dell’eccentrico scienziato Seth Brundle, che inventa un dispositivo di teletrasporto in cui fonde accidentalmente il suo DNA con quello di una mosca durante un esperimento andato storto. Man mano che la sua ibridazione prende corpo, Brundle perde sempre più elementi umani e ne acquisisce di nuovi e mostruosi, trasformandosi lentamente ma inesorabilmente in un grottesco abominio genetico.

“La mosca” con le sue raccapriccianti trasformazioni da premio Oscar ad opera del truccatore Chris Walas fa parte del cosiddetto sottogenere “body horror” di cui Cronenberg è stato prima precursore e poi imprescindibile punto di riferimento. Il franchise ha generato La mosca 2 diretto da Walas e interpretato da Eric Stoltz e Daphne Zuniga.

Jusu sta attualmente lavorando a un progetto horror senza titolo per Universal/Monkeypaw e a un sequel de La notte dei morti viventi.

Fonte: Deadline

Isabelle Fuhrman torna per Orphan 3

Lionsgate ha annunciato che produrrà un terzo film di Orphan e che la protagonista del franchise thriller-horror Isabelle Fuhrman riprenderà il suo ruolo nel film.

Orphan 3 ha ricevuto ufficialmente il via libera dallo studio ed è sviluppato da Dark Castle Entertainment. Norman Golightly, co-CEO di Dark Castle Entertainment, ha dichiarato in una nota:

Dark Castle è entusiasta di annunciare un altro terrificante capitolo della saga di Orphan. Con il successo passato dei primi due film e un’altra trama emozionante, siamo certi che Orphan 3 sarà un film imperdibile sia per gli attuali fan del franchise che per i nuovi fan.

Lo scrittore del prequel Orphan: First Kill, David Coggeshall (The Family Plan), ha scritto la sceneggiatura e il regista William Brent Bell (il franchise di “The Boy”) tornerà a dirigere il film. attualmente non sono stati forniti dettagli sulla storia.

Fonte: Variety