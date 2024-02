Screen Gems di Sony ha acquisito i diritti di un racconto inedito scritto da Joe Hill intitolato Ushers. A bordo del progetto Gary Dauberman (It: Capitolo 1, It: Capitolo 2) che svilupperà e produrrà il film con Zak Olkewicz reclutato per la sceneggiatura (Bullett Train). Al momento ci sono dettagli da condividere riguardo alla storia, ma Joe Hill è diventato una garanzia per i fan del fantastico e dell’horror.

Dauberman sta attualmente sviluppando alcuni altri progetti, tra cui un adattamento live-action di Gargoyles della Disney e un adattamento del videogioco horror di successo Until Dawn. inoltre i fan di Stephen King sono in attesa che Warner Bros. faccia finalmente uscire il suo adattamento di Le notti di Salem (‘Salem’s Lot) di Stephen King.

Secondo dei tre figli di Stephen King, Joe Hill è l’autore di bestseller n. 1 del New York Times con The Fireman, La scatola a forma di cuore e Un tempo strano. Gran parte del suo lavoro è stato adattato per il cinema e la televisione. Il suo secondo romanzo, Horns, è stato trasformato in una commedia horror di culto con protagonista Daniel Radcliffe; il suo terzo romanzo, NOS4A2, è stato adattato per la televisione da AMC con Zachary Quinto protagonista; il suo racconto The Black Phone è stato adattato per il grande schermo da Scott Derrickson e C. Robert Cargill, con protagonista Ethan Hawke. Nel 2007, ha co-creato il fumetto di lunga data Locke & Key, con il maestro artista Gabriel Rodriguez; nel 2011 Hill ha vinto l’Eisner Award (miglior scrittore) per il suo lavoro sulla serie. I sei libri della saga “Locke & Key” hanno costituito la base per una serie TV di successo su Netflix. Un settimo volume, pubblicato nel 2022, ha sposato il mondo di “Locke & Key” con l’epico universo di Sandman. Gli altri lavori di Hill includono la raccolta di racconti A tutto gas e diverse graphic novel: Basketful of Heads, Plunge, Sea Dogs, Dying is Easy e Wraith (che continua la storia del Charlie Manx di NOS4A2).