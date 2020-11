Scream 5: Kevin Williamson annuncia il fine riprese ufficiale

Scream 5 ha ufficialmente concluso le riprese in piena pandemia di Coronavirus. Il sito Bleedingcool riporta che il quinto film del franchise horror Scream, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Finché morte non ci separi, ha completato la produzione in quel Wilmington, nella Carolina del Nord.

Kevin Williamson che ha creato il franchise con il compianto Wes Craven scomparso nel 2015, ha dato l’annuncio di fine riprese in un tweet che ha incluso foto dal set e il titolo del film, intitolato semplicemente “Scream”, con la famigerata maschera di Ghostface. In tweet successivi Williamson ha confermato la data di uscita nelle sale al 14 gennaio 2022.

Questo è un annuncio di fine riprese su Scream, che sono entusiasta di annunciare è anche il titolo ufficiale del prossimo film! Quasi 25 anni fa, quando ho scritto Scream e Wes Craven lo ha portato in vita, non avrei potuto immaginare l’impatto duraturo che avrebbe avuto su di voi, i fan.

Sono entusiasta che torniate a Woodsboro per spaventarvi di nuovo. Credo che Wes sarebbe stato così orgoglioso del film che stanno realizzando Matt e Tyler. Sono entusiasta di ritrovare Neve, Courteney, David e Marley e di lavorare a fianco di un nuovo team di realizzatori e un incredibile cast di nuovi arrivati che si sono uniti per continuare l’eredità di Wes con l’imminente rilancio del franchise che ho tanto a cuore. Ci vediamo nelle sale a gennaio 2022.

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finchè morte non ci separi) noti anche come “Radio Silence” dirigono “Scream 5” da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Finché morte non ci separi). Scream 5 vedrà una reunion di Courtney Cox, David Arquette e Neve Campbell che riprenderanno i loro ruoli. Il resto del cast confermato include Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Marley Shelton che riprenderà il ruolo del vicesceriffo Judy Hicks da “Scream 4”.