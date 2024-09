Screamboat: trailer del film horror ispirato al Topolino originale del corto “Steamboat Willie”

Dai produttori di Terrifier 2 e The Mean One un nuovo horror con un mostruoso Topolino serial-killer interpretato dal David Howard Thornton di Art il Clown.

Il Topolino ballerino e fischiettante del corto in bianco e nero Steamboat Willie del 1928, che ha lanciato il personaggio Disney più popolare al mondo, è ora un personaggio di pubblico dominio non più protetto da copyright. Ciò sta a significare che il Topolino originale è utilizzabile anche in sanguinoso slasher horror come “Screamboat”, che segue le orme “insaguinate” del collega Winnie the Pooh.

“Screamboat”, secondo horror con Topolino dopo lo slasher dopo Mickey Mouse Trap, è stato realizzato dai team di produzione dietro The Mean One, una parodia slasher con il Grinch, e Terrifier 2 sequel con protagonista il serial-killer Art il Clown. E’ proprio l’attore di Art il Clown, David Howard Thornton, ad interpretare questa nuova versione horror di “Steamboat Willie”.

Screamboat – Trama e cast

In Screamboat: “Un topo dispettoso insegue un gruppo di newyorchesi durante un viaggio in traghetto a tarda notte, scatenando il caos omicida durante un rilassante tragitto casa-lavoro. L’eterogeneo equipaggio di viaggiatori della nave riuscirà a trovare un modo per fermare una creatura assassina che ha sviluppato un debole per i turisti? Screamboat presenterà un mix di effetti di creature pratiche, miniature e una produzione virtuale all’avanguardia per mostrare il suo mostro molto dispettoso che si fa strada attraverso un traghetto di paura.

Il cast include anche Allison Pittel (Stream), Amy Schumacher (The Mean One), Jesse Posey (Teen Wolf), Jesse Kove (Cobra Kai), Rumi C Jean-Louis (Hightown), Jarlath Conroy (Romero’s Day of the Dead) e Charles Edwin Powell (L’esorcista III).

Screamboat – Il primo trailer ufficiale in lingua originale

Il film è diretto dal regista Steven LaMorte, che afferma che la versione cinematografica di Steamboat Willie è “una creatura pratica al 100% ripresa di fronte alla macchina da presa”, cioè interpretata da un attore in costume e in alcune scene animata con l’ausilio di marionette.

