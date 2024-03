Se solo fossi un orso: nuove clip in italiano del film di Zoljargal Purevdash (Al cinema dal 14 marzo)

Dal 14 marzo nei cinema italiani con Trent Film Se solo fossi un orso di Zoljargal Purevdash. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 nella sezione Un Certain Regards, “Se solo fossi un orso” è il lungometraggio d’esordio di Purevdash ed è il primo film proveniente dalla Mongolia ammesso in Selezione Ufficiale sulla Croisette.

Al centro della vicenda Ulzii, un adolescente che vive nei sobborghi poveri di Ulan Bator, capitale della Mongolia. Dotato di un Q.I. superiore alla media, il ragazzo è determinato a vincere un concorso di fisica per ottenere una borsa di studio, mentre la madre, analfabeta, ha trovato lavoro altrove, abbandonando lui e i suoi fratelli nel pieno del rigido inverno mongolo. Combattuto tra la necessità di prendersi cura dei fratelli e il desiderio di studiare per il concorso e per il suo futuro, Ulzii dovrà accettare un lavoro rischioso per aiutare la sua famiglia. Nella sua prima opera la regista Zoljargal Purevdash, nata e cresciuta negli stessi luoghi del film, offre uno spaccato dolce e toccante su un ragazzo che non vuole rassegnarsi al destino di povertà a cui sembra condannato, raccontando una storia universale che scalda il cuore.

Che percorso formativo hai seguito? Cosa ti ha portato a girare film?

Ero una ragazzina che amava guardare film. Mi ha reso felice, mi ha fatto sentire bene e a volte mi ha dato molta speranza nei momenti difficili. Mia madre aveva un piccolo negozio all’angolo nel quartiere delle iurte e molti tipi di clienti venivano al nostro negozio. All’epoca ogni volta che vedevo bambini in situazioni limite sognavo di regalare loro delle belle sensazioni attraverso un mio film sulla loro TV. Inoltre, mi accorgevo che i film stavano cambiando il mio comportamento e la mia prospettiva sulle cose. Ho sentito il potere del cinema e sono rimasta stupita da come potesse cambiare le persone. Ma non ho mai osato dire alla mia famiglia che volevo diventare una regista. Sono la più grande in famiglia e l’arte è solitamente considerata qualcosa con cui è veramente difficile guadagnarsi da vivere. Ero brava in matematica e fisica e mi piaceva partecipare a tutte le gare di fisica. Ma non ho mai vinto una medaglia. Ero sempre al 5° o 7° posto. Mi chiedevo chi vincesse la medaglia d’oro e di solito era uno studente di un’ottima scuola privata chiamata Shine Mongol High School. Quindi ho chiesto a mia madre di lasciarmi andare a quella scuola superiore utilizzando i suoi risparmi per la mia retta universitaria. Le ho promesso che avrei ottenuto una borsa di studio per studiare all’estero. Poi sono entrata in quella scuola superiore. Era una super scuola che aveva molti gruppi che di solito le scuole pubbliche non hanno. Sono entrato nel gruppo di teatro ed ero follemente innamorata dell’arte, e così ho lasciato la fisica. Durante il mio ultimo anno di liceo, l’Università di Obirin con sede a Tokyo ha stretto un accordo speciale con il mio liceo, avrebbero offerto una borsa di studio tutto compreso a 2 ex studenti di Shine Mongol. Questa università ha una facoltà di cinema appena istituita, quindi ho fatto del mio meglio per ottenere questa borsa di studio e sono stata selezionata per studiare cinema in Giappone. Lì ho conseguito la laurea triennale dal 2008 al 2012 e sono tornata in Mongolia perché tutte le storie che volevo raccontare erano ambientate nel mio paese, in Mongolia.

Possiamo dire il tuo primo film è un seguito dei tuoi due corti, con un approccio preciso alla realtà contemporanea in uno scenario di realismo? Il primo “Stairs” (2020), su una persona disabile a Ulan Bator, e il secondo, Yellow Bus (2022), su una giovane donna che viene nella capitale per trovare lavoro e alla fine lo perde?

Più del 60% dei cittadini di Ulan Bator vive nei quartieri Iurte. Sono cresciuta nel distretto Iurte e vivo ancora lì. Ma esistono pochissimi film che raccontano onestamente la storia dei cittadini del quartiere. La nostra città sta affrontando molti problemi sociali, come ogni altra città nel mondo. Ma se non comprendiamo, sentiamo o non accettiamo il dolore e il valore della vita dell’altro, come possiamo risolvere insieme i nostri problemi? Questo è il motivo per cui di solito realizzo film ambientati qui che potrebbero diventare la voce della gente del distretto della Iurte. Vorrei che i miei film diventassero un ponte per portare amore, comprensione e pace, per poter portare a soluzioni reali.

Cosa ha ispirato questa storia e ti ha fatto venire voglia di raccontarla?

Ulan Bator è la capitale più inquinate al mondo perché più del 60% dei cittadini vive nel distretto Iurte dove non ci sono riscaldamenti e infrastrutture, devono quindi bruciare carbone per sopravvivere al brutale inverno a -35°C. Nel 2016 abbiamo avuto la prima grande protesta contro l’inquinamento atmosferico con lo slogan “Distruggi l’inquinamento”. I social media erano pieni di post e commenti di odio e i manifestanti erano piuttosto duri nei confronti dei cittadini dei distretti Iurte . Sono una cittadina del distretto. Non conosco nessuno che bruci carbone per avvelenare l’altra parte della città. Ciò che respiriamo non è fumo, è povertà. Sono piuttosto sorpreso che molte persone nella nostra città non lo capiscano e vogliano semplicemente che scompariamo invece di protestare per soluzioni come i pannelli solari o nuove centrali elettriche. Viviamo nella stessa città e abbiamo gli stessi problemi, ma non comprendiamo il dolore e la gloria l’uno dell’altro. Ma allora come possiamo risolvere i nostri problemi insieme? Volevo quindi fare un film su un adolescente che vive nel quartiere della Yurta e ha un sogno luminoso sul futuro ma è fortemente influenzato dal rapporto con la sua famiglia e dalle sue condizioni sociali. Volevo che la mia gente capisse, sentisse e abbracciasse ogni lotta e gioia reciproca attraverso questo film. Quindi la maggior parte della mia sceneggiatura nasce dal desiderio di essere capiti, o di lasciare comprendere il dolore di qualcuno.

Come hai scelto i tuoi attori? Sono non professionisti o alcuni di loro hanno già avuto precedenti esperienze nel cinema?

Ho fatto casting solo con ragazzi che vivono nei quartieri Yurta. Andare a un chiosco dell’acqua, andare da un venditore di carbone, tagliare la legna è di solito qualcosa che fanno sempre i bambini nel distretto della Yurta. Era ovvio che avrei girato in condizioni di freddo estremo, quindi era davvero importante avere ragazzi che lo conoscessero e lo avessero già sperimentato. Il mio cast sono i ragazzi più seri, laboriosi, puri e gentili di sempre. Il primo giorno di prove ho raccontato loro i miei sentimenti, le mie storie e il mio scopo nel realizzare questo film in modo onesto. Poi con onestà hanno condiviso con me i loro sentimenti e le loro esperienze. Proprio come me, e questo era lo scopo del film. Poi sono diventati così seri e niente può fermare i bambini quando sono seri, seri e onesti. Erano così presi dai personaggi, dalle loro vicende. Erano così straordinari, così innocenti.

Zoljargal Purevdash è una regista mongola che ha studiato cinema all’Università di Obirin, in Giappone. I suoi cortometraggi sono stati proiettati tra gli altri al Tampere Film Festival, allo Short Shorts Film Festival Asia, all’Open Doors Locarno Film Festival. Nel 2021, il suo cortometraggio STAIRS ha vinto il primo premio al Chicago International Children’s Film Festival ed è entrato nella 94esima edizione del Premio Oscar. È alunna di Talents Tokyo, Asian Film Academy, Locarno Open Doors, Torino Film Lab e Berlinale Talents. Il suo primo lungometraggio SE SOLO FOSSI UN ORSO è il primo film della Mongolia ad entrare in selezione ufficiale – a Un Certain Regard – al Festival di Cannes.