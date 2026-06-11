Se stasera non sai cosa guardare, su RaiPlay c’è un capolavoro che ti lascerà senza fiato

Quando si parla di streaming gratuito, RaiPlay continua ad arricchire il proprio catalogo con titoli di assoluto valore.

La piattaforma della Rai, accessibile senza costi dopo una semplice registrazione, offre infatti una selezione di film capaci di soddisfare gusti molto diversi, dal cinema d’autore all’intrattenimento più spettacolare.

Tra le proposte che stanno attirando l’attenzione degli appassionati ci sono tre titoli particolarmente interessanti: un thriller psicologico che ha conquistato la critica europea, una divertente avventura animata per tutta la famiglia e uno dei film d’azione più apprezzati degli ultimi anni.

Un thriller scolastico che mette a disagio fino all’ultima scena

Il primo suggerimento è La Sala Professori, produzione tedesca che ha fatto parlare molto di sé grazie alla sua capacità di trasformare una vicenda apparentemente ordinaria in un racconto carico di tensione.

La protagonista è Carla, una giovane insegnante che decide di indagare autonomamente dopo una serie di furti avvenuti all’interno della scuola. Quella che sembra una semplice ricerca della verità si trasforma rapidamente in una spirale di sospetti, accuse e conflitti che coinvolgono studenti, genitori e colleghi.

Il film affronta temi attuali come la privacy, il controllo e il rapporto tra giustizia e presunzione d’innocenza, mantenendo lo spettatore costantemente in bilico tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Per chi preferisce qualcosa di più leggero, RaiPlay propone Asterix e il Segreto della Pozione Magica, film d’animazione che riporta sullo schermo i celebri personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo.

La storia prende il via da un incidente che convince il druido Panoramix della necessità di trovare un erede a cui affidare la formula della celebre pozione magica. Da qui nasce un viaggio attraverso la Gallia che coinvolge Asterix, Obelix e una serie di nuovi personaggi.

L’animazione moderna riesce a conservare lo spirito originale dei fumetti, alternando momenti comici a scene d’avventura che funzionano sia per i bambini sia per gli adulti cresciuti con il villaggio gallico più famoso del mondo.

John Wick 4: azione senza freni

Chi invece cerca adrenalina pura può puntare su John Wick 4, il capitolo che porta la saga interpretata da Keanu Reeves a livelli ancora più spettacolari.

In questo episodio il leggendario assassino continua la sua battaglia contro la potente organizzazione della Grande Tavola, affrontando un nuovo nemico deciso a eliminarlo a qualsiasi costo. Il risultato è un film costruito attorno a inseguimenti, combattimenti coreografati e sequenze d’azione che hanno ricevuto elogi da pubblico e critica.

Da New York a Parigi, passando per Berlino e Osaka, il viaggio di John Wick diventa una vera e propria maratona cinematografica che supera le due ore e mezza senza perdere ritmo.

La forza di questa selezione è proprio nella varietà: un thriller che fa riflettere, un’avventura animata per tutta la famiglia e un blockbuster d’azione capace di tenere incollati allo schermo. Tre modi diversi di trascorrere una serata davanti alla televisione senza spendere un euro, confermando come RaiPlay continui a essere una delle piattaforme gratuite più interessanti disponibili in Italia.