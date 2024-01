Selena Gomez interpreterà la cantautrice Linda Ronstadt nel biopic “Simple Dreams”

L’attrice e cantante Selena Gomez, vista di recente nella serie tv Only Murders in the Building, ha firmato per recitare in un film biografico sulla vita della cantautrice Linda Ronstadt, basato sul suo libro di memorie “Simple Dreams” del 2013 seguito da un secondo libro pubblicato nel 2022 “Feels Like Home: A Song for the Sonoran Borderlands”.

Selena Gomez è l’unico casting annunciato, il film è attualmente in pre-produzione, con la coproduzione di James Keach e del manager di lunga data di Ronstadt, John Boylan. Keach ha diretto il film del 2020 Linda and the Mockingbirds. Si tratta di un documentario che racconta un viaggio intrapreso da Ronstadt, Jackson Browne e un gruppo di musicisti più giovani nella città messicana di Banámichi nello stato di Sonora, il luogo di nascita del nonno di Ronstadt.

Simple Dreams – Il libro di memorie

In questo libro di memorie, l’iconica cantante Linda Ronstadt intreccia una storia avvincente delle sue origini a Tucson, in Arizona, e della sua ascesa alla celebrità nella scena musicale della California meridionale degli anni ’60 e ’70. Tracciando la cronologia della sua straordinaria vita, Linda Ronstadt, la cui carriera di quarantacinque anni ha abbracciato una vasta gamma di stili musicali, intreccia una storia accattivante delle sue origini a Tucson, in Arizona, e della sua ascesa alla celebrità nella scena musicale della California meridionale. degli anni ’60 e ’70. Linda Ronstadt è nata in una famiglia di musicisti e la sua infanzia è stata piena di tutto, da Gilbert e Sullivan alla musica popolare messicana, al jazz e all’opera. La sua curiosità artistica sbocciò presto e lei e i suoi fratelli iniziarono ad eseguire la propria musica per chiunque volesse ascoltarli. Ora, in questo libro di memorie splendidamente realizzato, Ronstadt racconta la storia del suo viaggio musicale ad ampio raggio e assolutamente unico. Ronstadt arrivò a Los Angeles proprio mentre il movimento folkrock stava cominciando a fiorire, ponendo le basi per lo sviluppo del country-rock. Come parte della cerchia di artisti dalla mentalità simile che suonavano nel famoso club Troubadour di West Hollywood, ha contribuito a definire lo stile musicale che ha dominato la musica americana negli anni ’70. Una delle sue prime band di supporto divenne gli Eagles e Linda divenne l’artista femminile di maggior successo del decennio. In Simple Dreams, Ronstadt rivela il viaggio eclettico e affascinante che ha portato al suo successo duraturo, comprese le storie dietro molte delle sue amate canzoni. E descrive tutto con una voce bella come quella che ha cantato “Heart Like a Wheel”: nostalgica, aggraziata e autentica.

Il libro di memorie “Simple Dreams è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Ronstadt si è ritirata nel 2012 a seguito di una diagnosi di morbo di Parkinson, diagnosi poi modificata sette anni dopo in paralisi sopranucleare progressiva. Una malattia degenerativa simile al Parkinson che ha lasciato Ronstadt incapace di cantare. L’anno scorso il brano “Long Long Time” del 1970 è stato incluso nella colonna sonora di un episodio della serie tv The Last of Us.

Nel 2019 è uscito il documentario Linda Ronstadt: The Sound of My Voice diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Una retrospettiva approfondita della sua vita e carriera, con apparizioni sullo schermo e interviste con Ronstadt e i suoi numerosi amici e colleghi.