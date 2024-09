Danny Trejo a capo di una banda di zombie nell’horror d’azione Seven Cemeteries dal regista di Feast, Piranha 3DD, Zombie Night e Children of the Corn: Runaway.

Seven Cemeteries: trailer della versione zombie-horror de “I Magnifici 7” con Danny Trejo

L’11 ottobre uscirà negli Stati Uniti Seven Cemeteries, film horror d’azione che vede protagonista Danny Trejo ispirato al classico western “I magnifici sette” di John Sturges.

Seven Cemeteries – Trama e cast

Un detenuto recentemente rilasciato sulla parola (Trejo) convince una strega messicana a resuscitare la sua vecchia banda in modo che possano aiutarlo a salvare il ranch di una donna da uno spietato signore della droga.

Il cast include anche Sal Lopez, Samantha Ashley, Efren Ramirez, Vincent M. Ward, Lew Temple, Richard Esteras e Maria Canals-Barrera.

Seven Cemeteries – Il trailer ufficiale in lingua originale

Il film diretto dallo specialista in horror John Gulager, tra i suo crediti la trilogia “Feast”, il sequel Piranha 3DD con David Hasselhoff e Christopher Lloyd, l’horror d’azione Zombie Night con Anthony Michael Hall e Daryl Hannah e il direct-to-video Children of the Corn: Runaway, nono film del franchise “Grano rosso sangue” ispirato al racconto “I figli del grano” di Stephen King.

John Gulager ha anche scritto la sceneggiatura con Joel Soisson (Morte a 33 giri, Mimic 2, Hellraiser VIII, L’uomo senza ombra 2). Soisson e il regista John Gulager hanno collaborato anche per “Piranha 3DD” e “Children of the Corn: Runaway”.

L’originale “I magnifici sette” è diretto dall’esperto montatore John Sturges che dopo Sfida all’O.K. Corral torna dietro la macchina da presa per dirigere un altro classico del genere western. Sturges adatta liberamente il cult di Akira Kurosawa I sette samurai, con una versione frontiera americana del Giappone feudale, proposto sei anni prima dal cineasta giapponese. Si schermo un cast stellare, che include Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn, cliché del genere pienamente rispettati e una certa accortezza nel tratteggiare i numerosi protagonisti quel tanto che basta da donargli un minimo sindacale di personalità, il resto è tutto il repertorio che ha fatto la fortuna di un genere che ha appassionato intere generazioni. Da ricordare anche la leggendaria colonna sonora composta dal veterano Elmer Bernstein, candidata al premio Oscar ed entrata di diritto insieme al film nella storia della cinema di genere. Il film ha generato tre sequel, Il ritorno dei magnifici sette (1966), Le pistole dei magnifici sette (1969), I magnifici sette cavalcano ancora (1972) e due remake, il fantascientifico I magnifici sette nello spazio (1980) prodotto da Roger Corman, e il più recente, I magnifici 7 di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke. Il franchise ha generato anche una serie tv piuttosto recente in onda sulla CBS per due stagioni. Il film viene citato e parodiato anche nella comedy di John Landis I tre amigos!.

Il poster ufficiale