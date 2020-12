Shadow in the Cloud: primo trailer dell’horror d’azione con Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz ha utilizzato Twitter per pubblicare un primo teaser trailer del film horror d’azione Shadow in the Cloud di Roseanne Liang. Il film vede il personaggio di Moretz durante una missione segreta in volo che incappa in una creatura simile ad un Gremlin.

La trama ufficiale:

Nel mezzo della seconda guerra mondiale, il capitano Maude Garrett (CHLOË GRACE MORETZ) si unisce all’equipaggio tutto maschile di un bombardiere B-17 con un pacchetto top secret. Colto alla sprovvista dalla presenza di una donna su un volo militare, l’equipaggio mette alla prova ogni mossa di Maude. Proprio mentre la sua arguzia li sta conquistando, strani avvenimenti e buchi nel suo passato provocano la paranoia che circonda la sua vera missione. Ma questo equipaggio ha più da temere…in agguato nell’ombra, qualcosa di sinistro sta lacerando il cuore dell’aereo. Intrappolata tra un’imboscata aerea in arrivo e un qualcosa di maligno in agguato al suo interno, Maude deve spingersi oltre i suoi limiti per salvare lo sfortunato equipaggio e proteggere il suo misterioso carico.

Il film è interpretato da Chloë Grace Moretz con Nick Robinson, Callan Mulvey, Taylor John Smith, Beulah Koale, Benedict Wall, Joe Witkowski e Byron Coll.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Roseanne Liang è una regista cinese-neozelandese che debutta nel 2005 con il documentario Banana in a Nutshell basato sulla sua storia d’amore interculturale con un neozelandese europeo. Successivamente Liang ha trasformato il documentario in una una commedia romantica, il pluripremiato lungometraggio My Wedding and Other Secrets (2011). Liang ha anche diretto un cortometraggio Take 3, premiato nel 2007 al Festival di Berlino e realizzato le serie web Flat3 e Friday Night Bites.

Roseanne Liang dirige “Shadow in the Cloud” da una sua sceneggiatura basata su una prima versione di Max Landis (Victor Frankenstein, Bright, Channel Zero) riscritta dalla regista in seguito alle accuse di violenza sessuale ricevute dallo sceneggiatore che è stato anche rimosso come produttore del film, ma a causa delle regole della Writers Guild of America ha mantenuto il suo credito di sceneggiatura. Il film è prodotto da Fred Berger, Tom Hern, Brian Kavanaugh-Jones e Kelly McCormick.

“Shadow in the Cloud” è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso settembre al Toronto International Film Festiva, dove ha vinto il Premio del Pubblico nella sezione “Midnight Madness”. Il film uscirà negli Stati Uniti in VOD il 1° gennaio 2021.

Fonte: Twitter