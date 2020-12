Shang-Chi: confermati cast e personaggi del film Marvel

Settimana fitta di annunci quella appena terminata e tra questi Marvel ha confermato via Twitter il cast completo di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings che presenterà il primo protagonista asiatico dell’Universo Cinematografico Marvel.

In un tweet pubblicato sull’account ufficiale dello studio, Marvel Studios annuncia il fine riprese, il cast completo e una data di uscita ufficiale.

La produzione di “Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings” è appena terminata e siamo entusiasti di condividere il fantastico cast che dà vita al film. #ShangChi and the Legend of the Ten Rings uscirà nelle sale il 9 luglio 2021.

Oltre a Simu Liu (Antisocial 2) protagonista nei panni di Shang-Chi, confermati anche il Mandarino di Tony Leung (The Grandmaster) chiamato Wenwu, la Katy di Awkwafina (Jumanji – The Next Level), la Xialing dell’esordiente Meng’er Zhang e la Jiang Nan di Michelle Yeoh (Guardiani della Galassia Vol. 2). Il cast è completato da Ronny Chieng (Crazy & Rich) come Jon Jon, Fala Chen (Revenge of the Green Dragons) come Jiang Li e Florian Munteanu (Creed II) come Douglas Scott aka Razor Fist, nei fumetti un brillante artista marziale diventato assassino e mercenario.

Una famosa mente criminale ha generato un bambino che ha cresciuto come suo erede di un’insidiosa società segreta e lo ha chiamato Shang-Chi, il “sorgere e avanzare dello spirito”. In un’antica fortezza nascosta in Cina, il ragazzo diventa esperto sia in una moltitudine di arti marziali che in discipline filosofiche, completamente ignaro delle nefaste attività di suo padre. Da giovane, Shang-Chi si trova incaricato dalla società di assassinare un vecchio nemico di suo padre, ma durante la missione entra in contatto con un venerabile agente segreto britannico di nome Smith. L’uomo svela le attività criminali globali della società e così facendo avvia Shang-Chi sulla strada per dichiarare guerra a suo padre e a tutto ciò che rappresenta. L’addestramento di Shang-Chi ha instillato non solo saggezza in lui, ma lo ha anche forgiato in un’arma vivente, un maestro di arti marziali senza pari al mondo. Sebbene esperto in tutte le forme di combattimento, è diventato noto per la sua abilità al kung fu e la sua preferenza in battaglia nell’evitare armi a favore di scontri mani nude. Nonostante ciò, anche l’abilità Shang-Chi con spade, bastoni, nunchaku e shuriken è magistrale. Un atleta naturale oltre che amante della pace e composto, Shang-Chi può essere considerato un individuo equilibrato che pratica la meditazione e la purificazione interiore come arti interiori. Il suo uso del “Chi”, o energia interna, lo aiuta non solo nel combattimento, ma anche nel padroneggiare le sue emozioni in situazioni di tensione. Questa calma pronunciata gli consente persino di schivare i proiettili.

Nei fumetti Shang-Li ad un certo punto si unisce agli Avengers, accade subito dopo gli eventi di Avengers vs X-Men, quando Captain America e Iron Man intendono creare una nuova squadra di Avengers più grande e più forte e Shang-Chi è tra i primi eroi scelti per questa nuova iniziativa.

Originariamente “Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings” era previsto in uscita a febbraio 2021, ma dopo gli slittamenti dovuti alla pandemia di Coronavirus l’uscita è attualmente fissata al 9 luglio 2021.

Fonte: Marvel Studios / Marvel.com