Shark 2 – L’abisso: trailer italiano, poster e anticipazioni di “Meg 2” con Jason Statham

Dal 3 agosto nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Shark 2: L’abisso (Meg 2: The Trench), l’action con squalo preistorico che vede protagonista il roccioso Jason Statham. Alla regia del film l’eclettico Ben Wheatley del cult horror Kill List, dell’adattamento High-Rise – La rivolta, del thriller d’azione Free Fire e del Rebecca di Netflix.

Shark 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: Questa estate preparatevi per una potente scarica di adrenalina con “Shark 2 – L’abisso”, un’avventura da brividi che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l’azione ad un livello ancora più alto, e a maggiori profondità, tra branchi di inarrestabili Megalodonti e molto altro ancora! Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. Immergetevi nell’esperienza cinematografica più elettrizzante dell’anno con “Shark 2 – L’abisso” – dove le profondità dell’oceano saranno pari solo alle vette dell’emozione pura e inarrestabile!

Il cast di “Shark 2 – L’abisso” vede Statham e Jing alla guida di un cast corale che include, Sophia Cai (“Shark – Il primo squalo”), Page Kennedy (“Shark – Il primo squalo”), Sergio Peris-Mencheta (“Rambo: Last Blood”), Skyler Samuels (“The Gifted”) e Cliff Curtis (la saga di “Avatar”).

Shark 2 – Trailer e video

Sono pronti per fare il bis. #Shark2 dal 3 agosto solo al cinema https://t.co/99TNCm8hjo pic.twitter.com/eckT2mUscL — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) May 8, 2023

Curiosità sul film

“Shark 2 – L’abisso” è diretto da Ben Wheatley (“In the Earth”, “Free Fire”), da una sceneggiatura di Jon Hoeber & Erich Hoeber (“Shark – Il primo squalo”, “Transformers: Rise of the Beasts”) e Dean Georgaris (“Shark – Il primo squalo”, “Tomb Raider – La culla della vita”), e un soggetto di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, basata sul romanzo “The Trench” di Steve Alten.

Il team di filmmakers al fianco del regista Wheatley è composto dal direttore della fotografia Haris Zambarloukous (“Belfast”, “Assassinio sull’Orient Express”), lo scenografo Chris Lowe (“The Gray Man”, “No Time to Die”) e il montatore Jonathan Amos (“Baby Driver”, “Paddington 2”). Il supervisore agli effetti visivi è Pete Bebb (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Inception”) e la costumista è Lindsay Pugh (“Matrix Resurrections”, “Krypton”). Le musiche sono di Harry Gregson-Williams (“Shark – Il primo squalo”, “The Martian”).

Il sequel è ambientato 4 anni dopo la fine degli eventi del primo film.

Dopo aver letto la sceneggiatura, Steve Alten, autore dei romanzi di Meg, ha detto che aveva un “tono cupo” e “potenziale per un divieto ai 17 anni (rating R)”.

Shark 2 è in lavorazione da ottobre 2018, essenzialmente subito dopo l’uscita del film originale. All’inizio del 2019, il produttore Lorenzo di Bonaventura ha confermato che una sceneggiatura era in lavorazione e il sequel ha guadagnato slancio nell’ottobre 2020, quando Ben Wheatley è stato annunciato come regista. Il regista inglese è famoso per aver diretto film horror come Kill List (2011), Killer viaggio (2012) e In The Earth (2021). Wheatley ha anche esplorato altri generi con High-Rise (2015), Free Fire (2016) e l’adattamento Netflix Rebecca del 2020.

Nel novembre 2020 è stato annunciato che Jason Statham avrebbe ripreso il suo ruolo e, secondo quanto riferito, sarà coinvolto nel processo creativo generale.

Parlando con il sito DenOfGeek nell’aprile 2021, il regista Ben Wheatley ha lasciato intendere che il film potrebbe vedere Jason Statham affrontare non uno, ma diversi giganteschi squali preistorici.

Se rimane fedele al materiale originale (libri), l’originale Meg ha una prole nel lasso di tempo tra i film. Questo evento è parte del primo libro.

Le musiche originali del film sono del compositore Harry Gregson-Williams (Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Prometheus, Sopravvissuto – The Martian) che ha musicato anche l’originale Shark – Il primo squalo.

Warner Bros. Pictures e CMC Pictures presentano, in associazione con DF Pictures, una produzione di Bonaventura/Apelles Entertainment, Inc.. Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura (“Shark – Il primo squalo”, “Bumblebee”) e Belle Avery (“Shark – Il primo squalo”, “Onora il padre e la madre”). I produttori esecutivi sono Jason Statham, Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Wu Jing, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Gerald R. Molen e Randy Greenberg.

Shark – L’ultimo squalo – Il film originale

Un sommergibile oceanico – parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina – viene attaccato da un’imponente creatura che si riteneva estinta e che ora giace sul fondo della fossa più profonda del Pacifico… e il suo equipaggio è intrappolato all’interno. Il tempo stringe, l’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) viene incaricato da un visionario oceanografo cinese (Winston Chao), contro il volere della figlia Suyin (Li Bingbing), di salvare l’equipaggio – e l’oceano stesso – da questa inarrestabile minaccia: uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare era che, anni prima, Taylor si era già trovato faccia a faccia con quella terrificante creatura. E ora, in squadra con Suyin, deve affrontare le sue paure e mettere a rischio la propria vita per salvare l’equipaggio intrappolato laggiù… e ritrovarsi ancora una volta di fronte al più grande predatore di tutti i tempi.

“Shark – Il primo squalo” si presenta come un blando popcorn-movie per famiglie, privato di ogni elemento horror che era parte del libro su cui si basa il film e soprattutto, come accaduto con lo Skyscraper di Dwayne Johnson, palesemente rimaneggiato per rendere il film particolarmente appetibile per il mercato cinese. Dopo la visione di “Shark – Il primo squalo” si può comprendere appieno la frustrazione dei fan del libro di Steve Alten che, subito dopo la pubblicazione di un primo trailer del film, si sono lamentati in massa su Twitter contro lo scrittore e questo adattamento, che appare come una sorta di parodia per famiglie dei cosiddetti “shark-movies” con la suspense paurosamente latitante, la noia incombente, un’icona action, il roccioso Jason Statham, sacrificata sull’altare del “politicamente corretto” e una CG assolutamente non all’altezza.

Appare ennesimo errore anche la scelta del regista Jon Turtletaub (Il mistero dei templari, L’apprendista stregone) che sembra un “pesce fuor d’acqua”, palesemente incapace di gestire a dovere il tentativo di intercalare scambi di battute e gag, a tratti imbarazzanti, tra i personaggi tutti tagliati con l’accetta e talmente monodimensionali da essere intercambiabili. Inoltre il Megalodon che doveva essere il protagonista assoluto del film, nonostante le dimensioni e le continue strizzatine d’occhio, non possiede un grammo della capacità ansiogena e terrorizzante dello squalo “animatronico” protagonista del classico di Steven Spielberg. “Shark – Il primo squalo” tenta maldestramente di creare un ibrido tra un thriller con squali e un popcorn-movie per famiglie e adolescenti, e il risultato non è “né carne né pesce”, una noiosa e compiaciuta parodia che non diverte e non spaventa, e sui titoli di coda ci trova a ripensare a come sarebbe stato il risultato su schermo con un regista come Eli Roth (regista designato originariamente) e l’elemento horror intonso, ma purtroppo non lo sapremo mai…

Meg – La saga di romanzi di Steve Alten

Steve Alten è cresciuto a Phildelphia, conseguendo la laurea in educazione fisica, un master in medicina dello sport e un dottorato in educazione. Lottando per mantenere la sua famiglia di cinque persone, ha deciso di scrivere un romanzo a cui aveva pensato per anni. Lavorando fino a tarda notte e nei fine settimana, alla fine finì MEG; A Novel of Deep Terror. Steve vende la sua decappottabile Malibu del ’71 per pagare le spese editoriali. Il 13 settembre 1996 perde il lavoro di direttore generale in una fabbrica di carne all’ingrosso. Quattro giorni dopo il suo agente aveva concluso un contratto a sette cifre con la casa editrice Bantam Doubleday.

“MEG” sarebbe diventato il titolo più appetibile della fiera del libro di Francoforte del 1996, dove alla fine è stato venduto in più di venti paesi. “MEG” ha raggiunto tutti i principali elenchi di best-seller, incluso il numero 19 nella lista del New York Times (audio n. 7), ed è diventato una popolare serie radiofonica in Giappone.

La seconda uscita di Steve, The TRENCH (sequel di Meg) è stata pubblicata da Kensington/Pinnacle nel 1999, dove ha anche raggiunto lo status di best-seller. Il suo romanzo successivo, DOMAIN e i suoi sequel, RESURRECTION & PHOBOS: MAYAN FEAR sono stati i bestseller n. 1 in Spagna, Messico e Argentina e in Germania e Italia, con i diritti di vendita piazzati a più di una dozzina di paesi. Steve dice che il suo miglior romanzo è GRIM REAPER: End of Days. La storia, un moderno Inferno dantesco, si svolge a New York quando una piaga provocata dall’uomo colpisce Manhattan. Oltre ai suoi thriller immaginifici, Steve ha scritto anche una commedia romantica intitolata DOG TRAINING THE AMERICAN MALE, scritta con lo pseudonimo di L.A. Knight.

Lo stress di vivere da stipendio a stipendio può essere difficile, specialmente se abbinato a due accordi cinematografici annullati. Aggiungete minacce personali generate dalle verità sull’11 settembre pubblicate in The SHELL GAME a cui si è aggiunta una diagnosi di Parkinson ricevuta all’età di 47 anni.

La sinossi ufficiale del romanzo: Nel profondo silenzio della Fossa delle Marianne, una spedizione sottomarina sta setacciando la zona da dove era riemersa, quattro anni prima, una specie preistorica di squalo bianco gigante, il la sinossi Carcharodon megalodon, un mostro ritenuto estinto che aveva seminato morte e distruzione, sconvolgendo l’intera costa californiana, ed era stato fronteggiato e ucciso da Jonas Taylor, il pilota di sommergibili militari che lo aveva avvistato per primo nell’incredulità generale. Anche questa spedizione, però, finisce nel sangue e fa sapere al mondo che altri megalodon popolano gli abissi, pronti a spargere il terrore tra gli uomini che osano sfidare il loro dominio. Terry Taylor, la moglie di Jonas, è chiamata sul posto per fare chiarezza su quanto accaduto, mentre Jonas rimane a Monterey dove è stato costruito il più spettacolare acquario del mondo appositamente per accogliere Angel, la femmina di megalodon sopravvissuta al massacro di quattro anni prima, e diventata ormai un’attrazione turistica. Jonas però è inquieto, non ha mai visto Angel così agitata. L’acquario è collegato direttamente al Pacifico tramite un enorme canale, chiuso da un gigantesco cancello d’acciaio per impedire la fuga al megalodon, e da quell’apertura Angel può sentire non solo il profumo del mare ma anche l’odore, dolce e pungente, di un branco di balene che nuotano a chilometri di distanza…Il timore più grande di Jonas si concretizza quando Angel comincia a scagliarsi contro il cancello nel tentativo di fuggire, determinata a riacquistare la sua libertà, pronta a spargere nuovamente il panico lungo la costa. E, come se non bastasse, quello che Terry scopre sul fondo del mare è addirittura più preoccupante del pericolo rappresentato da Angel, una minaccia che potrebbe cambiare il volto dell’intero pianeta…

Il romanzo “MEG. Minaccia dagli abissi” è disponibile su Amazon.

La sinossi ufficiale del romanzo: Jonas Taylor è un pilota di sommergibili militari, il migliore nel suo campo. La sua missione è quella di immergersi nella Fossa delle Marianne, uno dei luoghi più profondi e misteriosi del Pacifico, ed esplorarla. Ed è qui, a undici chilometri di profondità, che Jonas si trova faccia a faccia con il più terribile predatore degli abissi: il Carcharodon megalodon. Un mostro lungo diciotto metri considerato il cugino preistorico del Grande Squalo Bianco. Un animale che, stando ai più rinomati studi, sarebbe scomparso dalla faccia della terra milioni di anni fa. Grazie a una manovra di emergenza estremamente rischiosa, Jonas riesce a risalire in superficie ma purtroppo due scienziati a bordo del sommergibile perdono la vita e la sua carriera è rovinata per sempre. La Marina archivia il caso sostenendo che Jonas è stato vittima di una forma di allucinazione. Sono passati sette anni da quel giorno e Jonas non ha mai smesso di cercare di dimostrare che quella creatura mostruosa non era il frutto della sua immaginazione. È diventato un paleobiologo nel frattempo ed è fermamente convinto che il megalodonte si nasconda sul fondo della fossa in una zona di corrente calda a sua volta sovrastata da undici chilometri di acqua gelida. Quando finalmente gli si presenta l’occasione di reimmergersi in quella zona dell’oceano, Jonas è certo di tornare in superficie con una prova inconfutabile dell’esistenza del mostro: uno dei giganteschi denti del megalodonte. Ma la presenza dell’uomo in quel territorio inesplorato rompe un equilibrio secolare. Uno dei megalodonti riesce a fuggire dal suo Purgatorio pronto a riconquistare il suo posto in cima alla catena alimentare. E Jonas è l’unica persona che è in grado di fermarlo.

Il romanzo “Shark – Il primo squalo” è disponibile su Amazon.

Le altre pubblicazioni: Meg: Primal Waters (2004) / Hell’s Aquarium (2009) / Origins (E-Book, 2011), prequel / Nightstalkers (2016) / Generations (2018) / Purgatory (2022)

Shark 2 – Foto e poster