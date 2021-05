Stasera in tv: “Shazam!” su Italia 1

Cast e personaggi

Zachary Levi: Shazam

Asher Angel: William “Billy” Batson

Mark Strong: dott. Thaddeus Sivana

Djimon Hounsou: Mago

Jack Dylan Grazer: Frederick “Freddy” Freeman

Grace Fulton: Mary Bromfield

Ian Chen: Eugene Choi

Jovan Armand: Pedro Peña

Faithe Herman: Darla Dudley

Cooper Andrews: Victor Vasquez

Marta Milans: Rosa Vasquez

Andi Osho: Emma Glover

John Glover: sig. Sivana

Natalia Safran: sig.ra Sivana

Adam Brody: Freddy supereroe

Ross Butler: Eugene supereroe

Meagan Good: Darla supereroina

Michelle Borth: Mary supereroina

D. J. Cotrona: Pedro supereroe

Doppiatori originali

David F. Sandberg: Mr. Mind

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Shazam

Riccardo Suarez: William “Billy” Batson

Massimo De Ambrosis: dott. Thaddeus Sivana

Pierluigi Astore: Mago

Lorenzo D’Agata: Frederick “Freddy” Freeman

Emanuela Ionica: Mary Bromfield

Gabriele Meoni: Eugene Choi

Daniele De Ambrosis: Pedro Pena

Ilaria Pellicone: Darla Dudley

Emanuele Durante: Victor Vasquez

Federica De Bortoli: Rosa Vasquez

Valentina Perrella: Emma Glover

Gianni Giuliano: sig. Sivana

Luca Mannocci: Freddy supereroe

Stefano Broccoletti: Eugene supereroe

Veronica Puccio: Darla supereroina

Barbara De Bortoli: Mary supereroina

Raffaele Carpentieri: Pedro supereroe

Carlo Cosolo: Mr. Mind

Trama e recensione

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Zachary Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Curiosità

Quando Shazam tenta di volare nel centro commerciale, durante la sua battaglia con il dottor Sivana, un gruppo di acquirenti apparentemente non impressionati può essere visto sullo sfondo prestargli poca attenzione. Quelli erano in realtà membri dell’a troupe visibili che sono stati filmati per caso. Le borse della spesa sono state inserite digitalmente per dare loro l’aspetto di acquirenti e coprire l’errore.

Nella fabbrica abbandonata dove Freddy addestra Billy e registra i suoi poteri, il cartello “Ace Chemicals” può essere visto sullo sfondo. Questa è la fabbrica in cui è “nato” il Joker. (il film “Batman” del 1989 ribattezzò la fabbrica Axis Chemicals).

Originariamente, questo sarebbe stato un film con Shazam e Black Adam (Dwayne Johnson) che si incontrano e si scontrano, ma i produttori hanno deciso di dividere il film in due film di origine per entrambi i personaggi, con Black Adam (2022) che è la sua storia ambientata nell’antico Egitto con altri eroi. Black Adam è tuttavia menzionato nel film come un antico campione scelto dal Mago, che è andato male.

Una delle porte nella Rocca dell’Eternità rivela una stanza di coccodrilli senzienti che giocano a poker. Questi sono i Crocodile-Men, nemici di Captain Marvel.

Nei fumetti, Captain Marvel aveva una magica tigre parlante, Mr Tawky Tawny, come alleato. In omaggio, in tutto il film Billy Batson mostra una simpatia per le tigri: gli piacciono le tigri di peluche (in realtà ne dà una ad una bambina spaventata); il suo zaino ha una tigre sopra e Shazam ha i fermagli del suo mantello a forma di tigri; inoltre quando Shazam! sta eseguendo “fulmini dalle mie mani”, la musica di sottofondo riprodotta è “Eye of the Tiger” dei9 Survivor.

Nei fumetti originali, le 7 statue malvagie sulla Rocca dell’Eternità di Shazam erano originariamente conosciute come i sette nemici mortali dell’uomo, una versione più adatta alle famiglie del medesimo concetto. L’accidia era chiamata pigrizia, l’ira era chiamata odio, la gola era egoismo e la lussuria era ingiustizia.

Durante la lotta nel negozio di giocattoli, Shazam e il dottor Sivana corrono su una tastiera gigante. Questo è un riferimento al film Big (1988) che, come questo film, presenta un ragazzo che si trasforma in un adulto in una nottata. Nel film, Tom Hanks e Robert Loggia suonano due canzoni saltando sopra una tastiera simile in un negozio di giocattoli.

Shazam! (originariamente conosciuto come Captain Marvel) è stato il soggetto del primo adattamento cinematografico di supereroi di Hollywood: “Adventures of Captain Marvel” di Republic Pictures del 1941.

Intorno al 2011, Captain Marvel è stato ribattezzato Shazam, come mezzo per la DC Comics per aggirare le controversie con la Marvel Comics sull’avere il proprio Captain Marvel (oltre ad utilizzare il titolo Marvel stesso)

Mark Strong era apertamente entusiasta di interpretare Sivana, descrivendolo come un “bastardo malvagio” e affermando che quei ruoli sono “sempre divertenti da interpretare”.

Secondo i realizzatori, la parte più difficile della progettazione della tuta è stata far sì che il design del fulmine si adattasse alla placca triangolare.

La rampa da skate dove Shazam prova il suo volo riporta la scritta “Arion”. Arion è il nome di un immortale stregone atlantideo della DC Comics che è stato sia un eroe che un cattivo.

La Fawcett Central High School prende il nome dalla Fawcett Comics, la società che originariamente creò il personaggio di Captain Marvel nel 1939.

Dwayne Johnson una volta ha chiesto ai suoi fan quale personaggio avrebbe dovuto interpretare, il supereroe Shazam o il supercriminale Black Adam. I suoi fan hanno scelto Black Adam.

Il dottor Sivana è associato al numero 8: porta con sé un giocattolo Magic 8-Ball e la sua alleanza con i Sette Peccati Capitali rende il gruppo un totale di otto. Nel cristianesimo ortodosso, la disperazione è considerata l’ottavo peccato mortale; questo si accorda con Sivana che aveva abbandonato le sue speranze da bambino.

Sia la DC Comics che la Marvel Comics hanno un eroe chiamato Captain Marvel, i cui adattamenti cinematografici recitano sia Djimon Hounsou che sono stati entrambi rilasciati nel 2019. Le differenze sono: Shazam! è un adolescente maschio che ha ricevuto poteri divini e una forma sovrumana mentre Captain Marvel è una supereroina che ha ricevuto poteri alieni e ha mantenuto la sua forma originale. Captain Marvel della DC è l’originale, il primo fumetto ad essere uscito nel 1939. La DC ha ribattezzato la sua versione New 52 / Rebirth di “Captain Marvel” in “Shazam” nel 2012, in parte a causa della Marvel che detiene il marchio sul nome. Tuttavia, DC produce ancora versioni denominate Captain Marvel in stampa e animazione.

Secondo il produttore Peter Safran, il film si svolge nell’Universo Esteso DC (UEDC) e ha indicato che potrebbe esserci un’interazione crossover tra Shazam! e la Justice League in potenziali futuri film dell’UEDC.

C.C. Beck, il co-creatore di Captain Marvel / Shazam, ha basato il design dell’eroe su Fred MacMurray, che era, al momento della sua genesi nel 1939, la star maschile numero uno al botteghino.

La bambola Annabelle di Annabelle 2: Creation del regista David F. Sandberg può essere vista in una vetrina. Entrambi i film sono interpretati da Grace Fulton. Questa è la seconda volta che la bambola appare in un film della DC Comics dopo un cameo subacqueo in Aquaman (2018).

Le reliquie della Rocca dell’Eternità rendono omaggio alle persone della storia di Captain Marvel: Un violino in fiamme, era un’arma creata dal cattivo di Captain Marvel Oggar, un essere immortale diventato malvagio; diede il violino ad uno scagnozzo di nome Nerone che lo usò per sputare fuoco / Uno specchio con una faccia. Nei fumetti DC “New 52”, questo specchio conteneva una guida spirituale di nome Francesca / Una bacchetta magica con sopra un ibis. Questa è l’Ibistick, l’arma tradizionale del mago Ibis l’Invincibile, alleato di Captain Marvel.

Il design dei Sette Peccati Capitali si adatta agli aspetti di ogni peccato: L’ira è voluminoso e muscoloso ed è il più aggressivo e combattivo dei peccati / La superbia è l’unico peccato ad avere ali e corna / L’avarizia ha quattro braccia, più braccia del necessario e anche utile per afferrare quanto desidera / La gola è disgustosamente obesa e ha una bocca dalla pancia al viso / L’accidia ha le caratteristiche del bradipo e ha tentacoli che gli consentono di allungare le mani e afferrare le cose / La lussuria ha una lingua lunga e preferisce prendere di mira le donne. (David F. Sandberg voleva specificamente un design che evitasse i tratti femminili) / L’invidia è la più piccola e la più gracile del gruppo.

L’attore Seth Green (Buffy l’ammazzavampiri) ha fatto visita sul set. Può essere visto brevemente come uno dei clienti dello strip club.

Zachary Levi ha messo su 9 kg di muscoli per il film, portando il suo peso a 99 chilogrammi.

David F. Sandberg ha citato i Cani infernali di Ghostbusters (1984) come ispirazione per il design dei Sette Peccati Capitali.

Billy Batson è nato a Zumbrota, Minnesota, il luogo di nascita C.C. Beck dell’artista originale di Captain Marvel.

Il dottor Thaddeus Sivana è basato sulla sua originale incarnazione dei fuemtti (uno scienziato e industriale nemico di Captain Marvel), ma ha anche tratti dei cattivi di Shazam: Black Adam (un ex campione diventato malvagio) e Sabbac (un cattivo potenziato da entità del male).

Nel film, il dottor Sivana inserisce l’Occhio dei Peccati, nei suoi occhi acquisendo poteri magici. Nei fumetti New 52 DC, ottiene il suo occhio dopo essere stato colpito da un fulmine magico che gli permette di vedere la magia.

Il cognome di Darla è Dudley. Nei fumetti Captain Marvel aveva un alleato di nome Dudley H Dudley (in alcune versioni era uno zio onorario della Marvel Family, e in altre versioni era solo un personaggio secondario).

Questo è il secondo ruolo per Mark Strong in un film DC. In precedenza ha interpretato Sinestro in Lanterna Verde (2011).

Nel negozio di giocattoli, poco prima che Shazam e Sivana salgano sulla tastiera gigante, Shazam passa accanto a un’action figurine del Reaper (visto con un costume rosso e strumenti simili ad una falce). The Reaper è un vigilante rivale di Batman ed è stato l’ispirazione per l’antieroe Phantasm in Batman – La maschera del fantasma (1993).

Il regista David F. Sandberg appare nel film come tutti e tre i Crocodile-Men (con l’assistenza dei burattinai Neil Morrill e Steve Newburn). Fornisce anche la voce di Mister Mind e il fidanzato di Marilyn Batson, Travis.

Il cameo di Superman alla fine era previsto, e Henry Cavill voleva davvero riprendere il suo ruolo di Superman per la scena. Tuttavia, la location della scuola era disponibile solo per le riprese per un breve periodo quando Cavill stava lavorando ad altri progetti, quindi si sono accontentati di una controfigura che è stata filmata dal collo in giù mentre indossava il costume. Il regista David F. Sandberg in seguito ha dichiarato che la scena è risultata molto più divertente in questo modo.

Si può vedere Mister Mind quando il giovane Thaddeus Sivana entra nella Rocca dell’eternità in una vetrina. Può essere visto di nuovo quando Sivana adulto raggiunge la Rocca; tuttavia, quando Billy entra nella Rocca dell’Eternità, la vetrina è rotta e Mr. Mind non c’è più. La scena a metà dei titoli di coda conferma quindi che Mister Mind è fuggito durante la battaglia tra Sivana e il Mago.

Gli articoli di giornale di Freddy sono i titoli da Superman (1978) (“Caped Wonder Stuns City”, “It Flies!”, “Look Ma – No Wires” e “Blue Bomb Buzzes Metropolis”).

Secondo il cristianesimo cattolico, l’opposto dei sette peccati capitali sono le sette virtù celesti, che Billy Batson mostra durante il film: Diligenza (è fedele a sua madre e dedito nel trovarla); Gentilezza (impara ad essere più gentile con la sua famiglia adottiva); Umiltà (inizialmente rifiuta l’offerta del Mago, sostenendo di non essere degno di essere il suo campione); Pazienza (perdona sua madre per averlo abbandonato); Carità (condivide il suo potere con i suoi fratelli adottivi); Castità (può resistere alla tentazione dei peccati, come mostrato con lo scherzo alla fine della battaglia finale). L’ottava virtù celeste è la speranza, che contrasta l’ottavo peccato mortale della disperazione. Billy rappresenta l’ultima possibilità del Mago per acquisire un campione.

Quando il dottor Sivana è in prigione a scrivere l’incantesimo per raggiungere la Rocca dell’Eternità, ne descrive alcuni. Alcuni di loro sono concetti mitici come quelli a seguire: l’Occhio di Ra proviene dalla mitologia egizia e rappresenta il potere del dio del sole Ra. Anche l’Ouroboros, un serpente che si mangia la coda, proviene dalla mitologia egizia: rappresenta il dio serpente Mehen e il ciclo del tempo. Il nodo di Salomone è un simbolo di Salomone e della sua saggezza.

Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 366.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Benjamin Wallfisch (It, Blade Runner 2049, Hellboy reboot, L’uomo invisibile remake, Mortal Kombat reboot).

(It, Blade Runner 2049, Hellboy reboot, L’uomo invisibile remake, Mortal Kombat reboot). Wallfisch cita la musica dei film degli anni ’70 e ’80 come un’influenza sulla colonna sonora del film – in particolare la colonna sonora di Superman (1978) di John Williams e il lavoro di Alan Silvestri sui film “Ritorno al futuro” – per abbinare il tono di un film su “un supereroe della vecchia scuola dell’età dell’oro “. Wallfisch, nelle sue stesse parole, “ha immaginato cosa sarebbe potuto accadere se un quattordicenne fosse stato messo di fronte a un’orchestra di 100 elementi e gli fosse stato detto che non c’erano limiti. Volevo che la colonna sonora avesse la sensazione di essere stata scritta da un esuberante ragazzo che si diverte solo con un’orchestra.”

TRACK LISTINGS:

1. SHAZAM! 3:59

2. The Consul of Wizards 3:01

3. Seeking Spell 2:33

4. Compass 3:26

5. Seven Symbols 4:17

6. The Rock of Eternity 4:17

7. Subway Chase 0:45

8. It’s You Or No One 4:59

9. Dude, You’re Stacked 1:18

10. This Is Power 2:32

11. Bus Rescue 2:29

12. You’re Like a Bad Guy, Right? 1:16

13. Them’s Street Rules 0:48

14. Superman It 0:55

15. Super Villain 1:39

16. You Might Need It More Than Me 5:38

17. Come Home Billy 3:02

18. Give Me Your Power 1:41

19. His Name Is 2:46

20. Sentimental Nonsense 1:54

21. Run! 2:13

22. Play Time’s Over 1:48

23. All Hands On Deck 2:05

24. I Can Fly! 2:14

25. Fight Flight 3:31

26. Finale 4:11

27. We’ve Got a Lair 1:31

28. I’m Home 0:53

29. I Name the Gods 1:32

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]