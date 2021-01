Shin Ultraman: trailer del reboot live-action dai registi di Shin Godzilla

Il franchise nipponico “Ultra” sta tornando sul grande schermo con Shin Ultraman, una nuova rivisitazione live-action per un pubblico moderno del classico supereroe tokusatsu (vedi Spectreman e Megaloman) sulla cresta dell’onda da oltre 50 anni.

Questo nuovo film nasce da una partnership tra Studio Khara e Toho Co. che per dare vita al progetto hanno reclutato il regista Shinji Higuchi (Shingeki no kyojin – Attack on Titan) e lo sceneggiatore Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), il team dietro lo Shin Godzilla del 2016.

Il film vede protagonista Takumi Saitoh nei panni dell’uomo che diventa l’ospite umano di Ultraman, l’attore è un grande fan della serie tv Ultraman Taro. Il cast è completato da Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima, Daiki Arioka, Akari Hayami, Tetsushi Tanaka, Koji Yamamoto, Ryo Iwamatsu, Kyusaku Shimada, Toru Masuoka, Kenshi Nagatsuka, Hajime Yamazaki e Soko Wada.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il nuovo design di Ultraman è basato su un dipinto di Ultraman di Tohl Narita nel 1983 intitolato “Incarnation of Truth, Justice, and Beauty”. Il ritratto in questione e il design dell’eroe nel film mancavano di un timer a colori, un dispositivo che notificava a Ultraman il suo limite di tempo nell’atmosfera terrestre ogni volta che si trasforma (per tre minuti). Questa riprogettazione dell’eroe originale è basata sul desiderio di Hideaki Anno di rivisitare il design originale di Tohl Narita.

Anno ha anche avuto un’esperienza nel dirigere un fan film dal titolo Return of Ultraman durante i suoi giorni come studente di cinema. Una statua dell’Ultraman rivisitato è stata esposta a Sukagawa, Fukushima per commemorare il luogo di nascita di Eiji Tsuburaya co-creatore della serie “Ultraman” e “Godzilla”.

“Ultraman” è un supereroe alieno di Nebula M78 e combatte vari mostri e alieni invasori. “Shin Ultraman” è prodotto da Toho Co., Khara Inc. e Tsuburaya Productions. Il film sarà presentato in anteprima in Giappone nell’estate del 2021, per celebrare il 55° anniversario di Ultraman e gli episodi della serie Ultra nel loro insieme.

Fonte: YouTube