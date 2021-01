Shotgun Wedding: Josh Duhamel sostituisce Armie Hammer

Trovato un rimpiazzo per Armie Hammer in Shotgun Wedding. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Josh Duhamel è in trattative per sostituire l’uscente Hammer nella commedia romantica con protagonista Jennifer Lopez.

“Shotgun Wedding” segue una coppia che riunisce le rispettive adorabili ma molto ostinate famiglie per un matrimonio sin troppo atteso proprio mentre la coppia inizia ad avere dei dubbi sulla loro relazione. E se questo non fosse abbastanza una minaccia si abbatte sulla celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando tutto gli invitati al party vengono presi in ostaggio.

Jason Moore (Pitch Perfect) dirigerà con una sceneggiatura di Mark Hammer (Beautiful Ruins) e Liz Meriwether (New Girl). Il film sarà prodotto da Lionsgate e dalla Nuyorican Productions di Lopez.

Prima di Hammer designato al ruolo di protagonista c’era Ryan Reynolds, che ha passato la mano ma è ancora a bordo come produttore. Hammer ha abbandonato il ruolo prima dell’inizio della produzione, pare per stare vicino ai figli durante uno scandalo legato ad alcuni suoi presunti messaggi trapelati che trattavano di violenza sessuale e cannibalismo. Hammer ha definito le accuse delle “stron*ate”, ma di non potere “in buona coscienza” girare il film con lo giusto stato d’animo durante una tale situazione.

Hammer nominato al Golden Globe come miglior attore non protagonista nell’acclamato Chiamami col tuo nome, ha recentemente recitato in Rebecca, nuovo adattamento del romanzo “Rebecca, la prima moglie” e ha già tre film pronti: il thriller Crisis in cui reciterà al fianco Gary Oldman, Evangeline Lilly, Greg Kinnear e Michelle Rodriguez, è nel nutrito cast del remake Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e apparirà nella commedia sportiva Next Goal Wins di Taika Wititi, un adattamento dell’omonimo documentario britannico sulla squadra di calcio delle Samoa americane che ha subito la peggiore sconfitta nella storia della Coppa del Mondo, perdendo nel 2001 contro l’Australia 31-0.

Per quanto riguarda Josh Duhamel, l’attore è noto per il ruolo del Maggiore Lennox nella saga dei Transformers e per il dramma romantico Vicino a te non ho paura tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Duhamel è recentemente apparso nella commedia per famiglie Think Like a Dog e ha due nuovi film in ballo: il thriller d’azione Blackout attualmente in post-produzione, in cui interpreta un uomo che si sveglia in un ospedale senza memoria e si ritrova in fuga braccato da un cartello della droga e il crime Bandit, ispirato alle gesta criminali di un vero rapinatore di banche noto come “The Flying Bandit” che dopo essere evaso da una prigione del Michigan assume una nuova identità in Canada e continua a rapinare un record di 63 banche e gioiellerie mentre viene braccato da una task force.