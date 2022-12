Dal 7 dicembre (con anteprime 5 e 6 dicembre) nei cinema d’Italia con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection arriva Chef! – La brigade diretta da Louis Julien-Petit, già autore e regista di Le invisibili. Una commedia traboccante di emozioni, con protagonisti gli interpreti d’eccezione François Cluzet (già indimenticabile protagonista di Quasi Amici) e Audrey Lamy (vincitrice di un Premio César), in cui la cucina è il luogo delle seconde possibilità capace di accendere una speranza sul futuro. Tra una portata e l’altra, la sous-chef Cathy saprà contagiare una multietnica brigata di giovani con la sua passione per la cucina e imparare a sua volta a tornare alle origini e alla genuinità di un mestiere fatto con le mani, con amore e con la voglia di condividere e prendersi cura degli altri.

Chef! La brigade – Trama e cast

La trama ufficiale: Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle. Una commedia traboccante di emozioni con François Cluzet (già protagonista di Quasi Amici) e Audrey Lamy (vincitrice di un Premio César), dove la cucina risolleva gli animi e accende una speranza sul futuro.

Il cast del film include anche Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo, Amadou Bah, Mamadou Koita, Alpha Barry, Yadaf Awe, Demba Guiro, Boubacare Balde, Irakli Maisaia, Mohamat Hamit Moussa, Sayed Farid Hossini, Saikat Barua, Amadi Diallo, Aiham Deeb, Stéphane Brel, Chloé Astor, Christophe Aironi, Adèle Galloy, Antoine Gourlier , Charlotte Léo, Tshishiku Kamba.

Chef! La brigade – Trailer e video

Curiosità sul film

Louis-Julien Petit (Le invisibili) dirige “Sì Chef! – La brigade” da una sua sceneggiatura scritta con Liza Benguigui (produttrice de Le Invisibili) & Sophie Bensadoun (serie tv Infrarouge) in collaborazione con Thomas Pujol (The Male Gaze: Fleeting Glances) da un’idea originale di Sophie Bensadoun (serie tv Équitable).

Le musiche originali del film sono del compositore Laurent Perez Del Mar (Mio figlio, I Kill Giants, Il mistero Henri Pick). Del Mar e il regista Louis Julien-Petit hanno già collaborato per “Le invisibili”.

Chef! La brigade – Foto e poster