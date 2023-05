Siren, su Rai 4 il primo spin-off formato lungometraggio tratto dall’antologia horror V/H/S diretto da Gregg Bishop (Dance of the Dead) e basato sul corto “Amateur Night” di David Bruckner.

Siren – Cast e personaggi

Chase Williamson: Jonah

Hannah Fierman: Lily

Justin Welborn: Mr. Nyx

Hayes Mercure: Rand

Michael Aaron Milligan: Mac

Brittany S. Hall: Ash

Randy McDowell: Elliott

Lindsey Garrett: Eva

Stephen Caudill: Sceriffo Boone

Brian F. Durkin: Agente O’Brien

Preston James Hillier: Agente Collin

Ava Atwood: Giovane Lily

Elyse Dufour: Aoide – Ragazza alla porta

Vivian Kyle: Melete – Ballerina Dorata

Ashley Skelly: Mneme – Ballerina con il coltello

Jude S. Walko: Temptations Bartender

Andrea Joe: Temptations Stripper

Angel Jager: Thelxinoë

Karla Droege: Calliope

Krystal Badia: Callisto

Blair Redford: Jack

Siren – Trama e trailer

La trama di “Siren” segue Jonah, un apprensivo futuro sposo il cui addio al celibato si trasforma in un incubo sovrannaturale quando libera una ragazza apparentemente innocente rinchiusa in un sex club. Lo spietato gestore e titolare del sex club non si fermerà davanti a nulla per riportare in catene la sua prigioniera. Jonah lotterà per salvare la ragazza solo per scoprire che in realtà è lui che ha bisogno di essere salvato, quando si renderà conto che lei è un leggendario e pericoloso predatore che lo ha scelto come suo prossimo trofeo.

Curiosità sul film

Anche se lo studio stava spingendo per altre attrici per il ruolo di Lily, il regista Gregg Bishop ha insistito affinché Hannah Fierman riprendesse il suo ruolo di Lily dal corto “Amateur Night” dall’antologia horror V/H/S (2012).

Hannah Fierman ha recitato nei recenti horror Dead by Midnight, Dementophobia e Wolf Hollow e ha interpretato la Contessa Irina Petrovska nell’episodio “Familiar” della serie tv Creepshow e Zelda nel fan film The Legend of Zelda: The Hero of Time del 2009.

Il corto originale “Amateur Night” era in formato found footage, mentre il film è girato in maniera tradizionale.

Gregg Bishop dirige “Siren” da una sceneggiatura scritta da Ben Collins & Luke Piotrowski (The Night House – La casa oscura, Super Dark Times), basata su un corto di David Bruckner & Nicholas Tecosky e personaggi creati da David Bruckner.

Per le parti del film in cui Lily canta, i realizzatori hanno deciso in pre-produzione di utilizzare la voce cantata di Hannah Fierman. Il piano era sempre quello di sincronizzare le labbra con una traccia guida per la prima ripresa per ottenere solo la melodia e il tempismo della canzone (non intendendo mai usare quella ripresa), quindi nelle riprese successive l’avrebbero fatta cantare per davvero. Alla fine è stata la voce cantata di Hannah Fierman ad essere utilizzata nel montaggio finale.

Il film doveva essere girato in 18 giorni con un budget inferiore al mezzo milione di dollari. La post-produzione è stata affrettata e di conseguenza diverse riprese con effetti visivi del finale non sono state approvate dal regista che ha dovuto tagliarle in post-produzione per consegnare il film nei tempi richiesti.

Il produttore esecutivo David Bruckner è stato fortemente coinvolto nella realizzazione del film e ha diretto la seconda unità di regia su richiesta del regista Gregg Bishop.

La “sirena” si chiama Lilith o Lily come la demone della Bibbia e la prima moglie di Adamo.

Il film è interpretato da Justin Welborn nei panni di Mr. Nyx, che ha anche recitato in Signal (2007) di David Bruckner e Dance of the Dead (2008) di Gregg Bishop.

Siren – La colonna sonora