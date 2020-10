Uno dei giocattoli più bizzarri e famosi di sempre, la molla Slinky, sarà al centro di un nuovo film biografico che racconterà la fortunata avventura imprenditoriale di Betty James, proprietaria della compagnia Slinky. Il sito Variety riporta che sarà Tamra Davis, regista di Billy Madison e Mezzi fatti, a portare l’iconico giocattolo elastico sul grande schermo.

Nel 1943, Richard James, un ingegnere meccanico navale stava sviluppando molle in grado di supportare e stabilizzare strumenti sensibili a bordo di navi in ​​mare mosso. James colpì accidentalmente una delle molle da uno scaffale e osservò la molla “fare un passo” in una serie di archi su una pila di libri, su un tavolo e sul pavimento, dove si riavvolse e rimase in piedi. Era appena nato il giocattolo Slinky, ma fu la moglie, Betty James, a lanciare Slinky sul mercato per poi rilevare l’attività quando suo marito abbandonò la famiglia nel 1960 a causa del calo delle vendite. Rimasta con i loro sei figli, Betty James ha iniziato a gestire la società Slinky quando era sull’orlo della bancarotta. Circondata da un mondo aziendale tossico e dominato dagli uomini, Betty James è stata in grado di trasformare l’azienda e rendere Slinky un successo che ha attraversato decenni e generazioni con una puntatina sul grande schermo negli anni ’90 quando il cane giocattolo Slinky diventò un personaggio molto amato del classico d’animazione Toy Story.

La regista Tamra Davis ha parlato del film, le cui riprese prenderanno il via nel 2021.

Sono così entusiasta di avere l’opportunità di raccontare la storia di Betty James; una donna inventrice, donna d’affari e madre dedita che con il marito Dick James ha inventato lo Slinky. Quando ho letto la sua storia sono stato così ispirata dagli alti e bassi del loro racconto di ricchezza. Non avevo idea che l’iconico giocattolo raccontasse la storia dell’innovazione americana, del dramma domestico e dell’ascesa della dirigenza al femminile. La vita di Betty James è un momento della storia americana in cui le donne hanno dimostrato di poter non solo sopravvivere di fronte alla disperazione, ma anche di prosperare quando si è presentata l’opportunità. Mi sono subito connessa con Betty James. Era una donna intrepida il cui obiettivo nella vita era creare gioia e rendere felici le persone.

Davis dirigerà da una sceneggiatura scritta da Chirs Sivertson, Ann Carli e Cristina Curbelo. Joanne Rubino è produttore del biopic attraverso la sua società di produzione, “Be Brave Media”, insieme a “Just Play”, la società proprietaria di Slinky.