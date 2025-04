Slitta l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore: ecco quando andrà in onda

Il Paradiso delle Signore cambia programmazione e l’ultima puntata non andrà più in onda il 2 maggio 2025, come previsto inizialmente. Ecco quando sarà trasmessa

Il Paradiso delle Signore 9 sta per concludersi e tornerà da settembre 2025, con nuove avvincenti trame, e gli amati protagonisti. La stagione 10 è già confermata, e con essa anche la presenza di attori di punta come Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Pietro Masotti.

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore, Marcello, grazie all’intervento di Irene, è messo al corrente del fatto che Rita, una delle Veneri che ha da poco lasciato il Paradiso, in quanto assunta in Alitalia, potrebbe aver mentito.

Dopo aver avuto un confronto con Irene, infatti, su alcuni elementi che non tornavano in merito all’abbandono dell’ex dipendente, Marcello ha deciso di andare a Torino per scoprire la verità. Nel frattempo, l’uomo è turbato dai sentimenti che prova per Rosa. Per il momento, non è riuscito ad ammetterlo neppure a se stesso.

Mimmo, intanto, ha ricevuto l’aut aut del padre, che dopo aver scoperto della sua sospensione, vuole che il figlio chieda il trasferimento in Sicilia.

Il Paradiso delle Signore, spoiler prossimi episodi e data ultima puntata

Per il finale di stagione della soap di Rai Uno c’è molta attesa, e diversi sono i colpi di scena che si verificheranno.

In primis, i piani di Tancredi, finalmente emergeranno, proprio grazie alla confessione di Rita Marengo. Marcello, infatti, riuscirà a incontrarla e farle raccontare del piano ordito dal nipote della contessa Di Sant’Erasmo.

A quel punto, una volta scoperto tutto, Marcello e Roberto dovranno decidere se denunciare l’uomo. Intanto, Elvira avrà un malore che porterà alla rottura delle acque e alla nascita del primo figlio con suo marito Salvatore.

Rosa verrà a sapere che c’è Tancredi dietro il furto del bozzetto di Botteri e avrà un confronto con il suo editore. Dopodiché, correrà da Marcello, con cui avrà un nuovo incontro in segreto.

Per quanto riguarda la programmazione de Il Paradiso delle Signore, la scorsa settimana il palinsesto ha subìto una serie di modifiche, dovute alla morte di Papa Francesco. Molte reti tv, infatti, in conseguenza di questo decesso, hanno spostato diversi programmi per fare spazio a speciali dedicati al pontefice.

Il Paradiso delle Signore è andato in onda solo due volte, invece delle consuete cinque a settimana. Per cui, la data del gran finale, che era prevista per venerdì 2 maggio 2025, subirà un cambiamento.

L’ultima puntata della soap andrà in onda lunedì 5 maggio 2025 ore 16, su Rai Uno. A partire da martedì 6 maggio 2025, sempre alle 16, andrà in onda Ritorno a Las Sabinas, serie spagnola in 70 episodi, che narra di amore, intrighi, delitti, tradimenti.