Jason Statham sta finalizzando un accordo con Focus Features per recitare da protagonista nel crime-thriller William Oldroyd (Lady Macbeth). Il sito Deadline riporta che il progetto, in precedenza noto come Body Cross, è stato originariamente concepito come un sequel del thriller La promessa dell’assassino di David Cronenberg.

“Small Dark Look” prodotto da Paul Webster è ambientato a Londra e come il thriller di Cronenberg dovrebbe coinvolgere un boss della mafia russa. Alla regia c’è il danese Martin Zandvliet che ha diretto il film candidato all’Oscar Land of Mine – Sotto la sabbia. Zandvliet ha sostituito il collega William Oldroyd (Lady Macbeth) al timone del progetto. Zandvliet dirige “Small Dark Look” da una sceneggiatura di Steven Knight che ha scritto anche La promessa dell’assassino, Redemption – Identità nascoste con Jason Statham, Allied – Un’ombra nascosta e il thriller .

Lo studio che nonostante tutte queste connessioni con il film di Cronenberg non indica il film come un sequel diretto, è circa un anno che sta aspettando che Statham trovi un buco nella sua agenda fittissima di impegni. Statham oltre a Wrath of Man, un thriller d’azione diretto da Guy Ritchie che è stato completato e dovrebbe uscire il 15 gennaio 2021, ha in ballo diversi sequel, un primo per il campione d’incassi Il primo squalo (The Meg) che sarà diretto dal regista britannico Ben Wheatley, un secondo per lo spin-off Hobbs & Shaw che ha incassato 760 milioni di dollari e un terzo per la commedia d’azione Spy di Paul Feig in cui Statham ha interpretato uno 007 rude e maschilista al fianco di Melissa McCarthy. Inoltre Statham è collegato con Aubrey Plaza ad un altro thriller di Guy Ritchie ancora senza titolo, la cui trama segue un agente reclutato dall’alleanza di intelligence globale Five Eyes per rintracciare e fermare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l’ordine mondiale.