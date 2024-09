Smile 2: nuovo trailer italiano, poster e video musicale del thriller-horror con Naomi Scott (Al cinema dal 17 ottobre)

Paramount Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano per il thriller-horror Smile 2, sequel di “Smile” uno dei migliori horror su piazza nonché annoverabile tra nuovi cult quali It Follows, Babadook e Talk to Me.

Questo nuovo franchise è incentrato su un demone malvagio e implacabile che spinge le sue vittime alla follia e al suicidio, assumendo le sembianze di una serie di esseri umani riconoscibili da sinistri sorrisi stampati sui volti.

Smile 2 – Trama e cast

Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.

Il cast annunciato per Smile 2 include anche Kyle Gallner (Smile), Rosemarie DeWitt (The Staircase), Lukas Gage (The White Lotus) e Dylan Gelula (Dream Scenario), insieme a Raúl Castillo (Army of the Dead) e Miles Gutierrez-Riley (The Wilds).

Smile 2 – Secondo trailer ufficiale in italiano

L’originale Smile ruotava attorno ad una psichiatra che, dopo aver assistito ad un bizzarro e traumatico incidente che ha coinvolto una paziente, si convince sempre di più di essere minacciata da un’entità misteriosa.

Parker Finn, sceneggiatore e regista del film originale che torna dietro la macchina da presa anche per il sequel, ha intenzionalmente lasciato parti del primo film ambigue, con varie trame irrisolte, per creare l’opportunità di esplorare quei dettagli nel sequel. Finn ha osservato che mentre ulteriori puntate potrebbero esplorare la storia passata dell’entità, al momento vorrebbe mantenere intatta la sua natura misteriosa, aggiungendo che un film successivo sarebbe notevolmente diverso dal primo poiché credeva che “ci fossero ancora molte cose interessanti da esplorare nel mondo di Smile: “Vorrei assicurarmi che ci fosse un modo nuovo, entusiasmante e fresco per entrare in esso che il pubblico non si aspetta”.

Spot e video musicali di Skye Riley

Come accaduto per il recente Trap di M. Night Shyamalan ambientato durante il concerto della fittizia popstar Lady Raven, interpretata dalla cantante Saleka Night Shyamalan, i cui brani sono stati scritti appositamente per il film e inclusi nella colonna sonora, anche in “Smile 2” la fittizia popstar Skye Riley di Naomi Scott avrà i suoi brani scritti e cantati appositamente per il film.

Attualmente sono stati già pubblicati uno spot promozionale che promuove il suo nuovo album “Skye Is Limitless” un primo singolo pubblicato da Interscope Records dal titolo “Blood on White Satin” e un secondo, “Grieved You”, che uscirà il 13 settembre.

“Smile 2” uscirà nei cinema italiani con Paramount Pictures a partire dal 17 ottobre 2024.

Nuovo poster ufficiale del film