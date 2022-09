Smile: trailer finale, poster e anticipazioni del film horror al cinema dal 29 settembre

Dal 29 settembre nei cinema italiani con Eagle Pictures Smile, un nuovo thriller-horror psicologico diretto dall’esordiente Parker Finn, che si presenta come perfetto antipasto all’imminente e canonica scorpacciata di brividi in celluloide che ci porterà fino alla Festa di Halloween. Dopo aver assistito ad un’esperienza traumatica che ha coinvolto una paziente, la mente di una dottoressa inizia a mostrare segni di squilibrio con conseguenze terrificanti. Il film è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest dove ha ottenuto recensioni entusiastiche.

Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo aver assistito a un bizzarro incidente traumatico che ha coinvolto una sua paziente, la dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon) inizia a vivere eventi spaventosi che non riesce a spiegare. Quando un terrore travolgente inizia a prendere il sopravvento sulla sua vita, Rose deve affrontare il suo passato inquietante per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Il cast di “Smile” include anche Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Robin Weigert, Jessie T. Usher, Kal Penn, Judy Reyes, Kevin Keppy, Rob Morgan, Gillian Zinser, Marti Matulis, Dora Kiss, Sara Kapner, Matthew Lamb, Jerry Lobrow, Scot Teller, Vanessa Cozart, Nick Arapoglou, Setty Brosevelt e Jack Sochet.

Smile – trailer e video

Due trailer ufficiali in italiano pubblicati il 22 giugno 2022

Nuovo spot tv in lingua originale pubblicati il 5 settembre 2022

Nuova featurette in lingua originale pubblicata il 7 settembre 2022

Nuovi spot tv in lingua originale pubblicati il 14 settembre 2022

Nuova featurette in lingua originale pubblicata il 22 settembre 2022

Nuovo spot tv in lingua originale pubblicato il 25 settembre 2022

Trailer finale in lingua originale pubblicato il 28 settembre 2022

Curiosità

La Paramount aveva originariamente realizzato questo film come un film in streaming e aveva pianificato di presentarlo in anteprima e in esclusiva su Paramount+. Ma quando il film è stato proiettato per il pubblico in una proiezione di prova e le valutazioni sono state molto più alti del previsto, la Paramount si è convinta a dare al film un’uscita nelle sale negli Stati Uniti.

Per promuovere il film prima dell’uscita, i produttori hanno iniziato a posizionare persone a caso in diversi ambienti pubblici che sfoggiavano il sorriso inquietante del film, incluso dietro il piatto della casa base in diverse partite della Major League Baseball e persino durante una trasmissione di “Good Morning America” ​​della ABC.

Le “persone sorridenti” maledette indossano colori luminosi e pastello mentre Rose indossa colori scuri e contrastanti, mostrando la differenza tra felicità e tristezza.

La protagonista Sosie Bacon ha recitato nelle serie tv Scream, Tredici, Omicidio a Easttown e Narcos: Messico mentre sul grande schermo era nei cast di Loverboy (2005), esordio alla regia di Kevin Bacon, ha interpretato Patricia Krenwinkel, una delle fedelissime di Charles Manson nel biopic Charlie Says e ha recitato con KJ Apa e Tyler Posey nella commedia romantica The Last Summer.

“Smile” è prodotto da Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner e Robert Salerno.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore canadese Cristobal Tapia de Veer, all’attivo per lui la colonna sonora del post-apocalittico con zombie La ragazza che sapeva troppo, e musiche per episodi di svariate serie tv, tra queste Utopia, Dirk Gently, Hunters, Black Mirror e Philip K. Dick’s Electric Dreams.

