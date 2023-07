Sognando Venezia: trailer e anticipazioni del corto di Elisabetta Giannini in concorso a Giffoni 53

Dopo il successo alla 59° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e all’Ortigia Film Festival, il 29 luglio sarà proiettato in concorso al 53° Giffoni Film Festival nella sezione Parental Experience Sognando Venezia, il corto di Elisabetta Giannini. Protagonisti del corto Morena Di Leva e suo padre, nella vita e nel corto, Francesco Di Leva.

Il festival Giffoni fa parte della mia vita dalla prima volta in cui vi ho partecipato da piccola giurata, non avevo neanche 10 anni. Ci sono tornata nel 2018 e anche questa si è rivelata essere una splendida opportunità per una ragazza che voleva saperne di più sul cinema. Ritornarci adesso, con il mio primo corto, è per me un onore e una grande emozione. – Elisabetta Giannini

La tappa a Giffoni 53

Dal 20 al 29 Luglio 2023, si svolgerà a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, la 53esima edizione del Giffoni Film Festival (dal 2009 Giffoni Experience) il festival cinematografico che ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi e, riconosciuto a livello internazionale, tra le manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo. É #indispensabili è il tema del 2023. È, quindi, con grande onore e gratitudine, che segnaliamo la partecipazione di “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini, all’interno della categoria Parental Experience, il concorso dedicato ai Migliori Corti, che saranno giudicati dal giovane pubblico e dai loro genitori, essendo la sezione pensata appositamente per i genitori che vogliono sentirsi parte attiva del Festival.

Sognando Venezia – La trama ufficiale

Vittoria è un’esuberante ragazzina di tredici anni che vive nella provincia di Napoli e sogna di diventare influencer. Suo padre, l’istrionico Fabrizio, per il suo compleanno le regala un biglietto per sfilare sul red carpet di Venezia. Inizia una preparazione bizzarra: abiti composti da ritagli di giornale, manicure, ricerche di outfit combinati, occhiali, lenti a contatto colorate e tante, tantissime storie sui social! Ma il giorno dell’agognato red carpet, l’auto di Fabrizio in autostrada prende una svolta inaspettata…

Sognando Venezia – Trailer e video

Elisabetta Giannini – Note biografiche

Elisabetta Giannini Nasce a Napoli il 16 gennaio del 1997. Frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma in effetti visivi. Nel 2022 vince in qualità di montatrice il programma di mentoring dei più promettenti talenti femminili under 35 in Italia Becoming Maestre, promosso da Netflix e Accademia del Cinema Italiano —Premio David di Donatello. Lavora come montatrice e VFX artist al ritratto a Lucio Fulci di Antonietta De Lillo Fulci Talks (30° Noir in Festival), al documentario La Manza di Chiara Ortolani (19° Molise Cinema) e ai cortometraggi Sunshine di Martino Aprile e Stagisti per sempre di Valerio Sessa, vincitori nel 2020 e nel 2021 del premio della giuria Rai Movie-Moviemag all’As Film festival.

Sognando Venezia – Foto e poster