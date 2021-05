Songbird: il pandemic-thriller romantico arriva al cinema a giugno

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Songbird, un thriller romance girato e ambientato durante la pandemia COVID, prodotto da Michael Bay e interpretato da KJ Apa, noto per aver interpretato Archie Andrews nella serie tv Riverdale e Sofia Carson nota soprattutto per il ruolo di Evie, la figlia della Regina Cattiva, nel film tv Descendants di Disney.

La trama ufficiale:

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l’inizio della pandemia il virus continua a mutare, ed ora è chiamato COVID-23. Le città sono in quarantana da circa quattro anni, la metà dei contagiati muore e gli infetti vengono allontanati dalle loro abitazioni per essere condotti in campi di lockdown, noti come Q-Zones, dove vengono rinchiusi senza possibilità di contatto con l’esterno. I superstiti, non ancora infettati, devono fare i conti con la legge marziale e i vigilantes. Tra gli immuni c’è Nico (KJ Apa), che si guadagna da vivere consegnando pacchi, è innamorato di Sara (Sofia Carson), la sua ragazza, che è in quarantena e con la quale non può avere alcun contatto. Quando Sara rischia di essere prelevata dai vigilantes per una sospetta infezione, Nico si precipiterà per le vie desolate di Los Angeles alla ricerca di qualcosa che possa salvarla.