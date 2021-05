Sonic 2: prima sinossi ufficiale conferma “Smeraldi del Caos” e “Knuckles”

Sonic 2 ha la sua prima sinossi ufficiale che conferma altri due elementi del gioco: gli Smeraldi del Caos (Emeral Chaos aka Smeraldi caotici aka Sonic R) e Knuckles che probabilmente riproporrà la collaborazione con il Dr. Robotnik alias Dr. Eggman. il sequel dell’ottimo live-action Sonic – Il film vedrà il ritorno di James Marsden nei panni di Michael “Tom” Wachowski, poliziotto e alleato di Sonic, Jim Carrey ancora nei panni di Robotnik e Tika Sumpter come Maddie Wachowski, veterinaria e moglie di Tom.

Il sito web dell’Ufficio del copyright degli Stati Uniti (via CBR) ha svelato la sinossi ufficiale ddel sequel “Sonic 2” confermando che il riccio velocista dovrà affrontare la sua nemesi storica e il suo nemico diventato poi amico. La trama conferma anche Tails aka Scheggia tornerà dopo essere stato introdotto nella sequenza a metà dei titoli di coda del primo film.

La sinossi ufficiale: Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne sono andati il dottor Robotnik torna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Sonic fa squadra con il suo compagno, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Il regista Jeff Fowler aveva precedentemente rivelato che “Sonic – Il film” in origine conteneva un cenno agli immensi poteri degli Smeraldi del Caos, poiché le super trasformazioni di cui fruisce Sonic nel gioco apparivano in una prima bozza della sceneggiatura.

Non aveva ancora senso introdurre la cosa del Super Sonic. Voglio dire, c’era nelle prime versioni della sceneggiatura…perché sapevamo che era qualcosa di molto importante nella mitologia dei fan, o nella mitologia che i fan amano. E gli Smeraldi del Caos sono sicuramente una parte enorme, anche se ci portano indietro al primo gioco del ’91, ed era decisamente qualcosa che stavamo cercando di vedere. Così ci siamo chiesti: “Ha senso includere uno di questi?”

Gli Smeraldi del Caos sono stati introdotti nel 1991 con il videogioco Sonic the Hedgehog, in principio erano sei e di diversi colori, come le Gemme dell’Infinito, poi sono diventati stabilmente sette e in una sola occasione sono stati portati ad otto (Sonic the Fighters). Gli smeraldi contengono una potente energia di cui è costituito il mondo; una volta raccolti tutti si sblocca una storia finale o permettono al giocatore di diventare “Super Sonic”.

Knuckles l’echidne è un “formichiere spinoso” di colore rosso, munito di aculei in stile dreadlocks e di due guanti da boxe acuminati. Knuckles è stato introdotto per la prima volta dalla SEGA in Sonic the Hedgehog 3 come antagonista, è tornato poi come personaggio giocabile in Sonic & Knuckles, diventando successivamente una delle icone del franchise.

Scritto da Pat Casey e Josh Miller e diretto da Jeff Fowler, “Sonic 2” uscirà nelle sale l’8 aprile 2022.