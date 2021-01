Dusk: Sony al lavoro su un altro spin-off di Spider-Man?

L’Universo condiviso di anti-eroi che Sony sta assemblando e che già include Venom e Morbius potrebbe aggiungere al team anche Dusk. Il cosiddetto Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC) che ha esordito con il campione d’incassi Venom del 2018 ha in sviluppo anche altri spin-off basati su Kraven the Hunter, Silver Sable, Black Cat.

Il sito The Illuminerdi riporta che Sony sta sviluppando un film live-action basato sul personaggio Dusk (Crepuscolo) è un’identità utilizzata da diversi supereroi dei fumetti Marvel Comics. In origine Dusk è indicato come un costume indossato da Spider-Man nella Zona Negativa per portare i ribelli alla vittoria contro il tirannico Blastaar. Spider-Man è tornato ad utilizzare l’identità di Dusk per continuare a salvare vite quando stato accusato di omicidio durante gli eventi del fumetto “Identity Crisis”. Infine un altro personaggio che ha adottato l’identità di Dusk è stata Cassie St. Commons creata da Joseph Harris e Adam Pollina e apparsa per la prima volta nell’albo Slingers #0 (dicembre 1998). Cassie, descritta come una “studentessa universitaria con capelli neri come l’ebano, tatuaggi sul viso e piercing al naso e alla lingua, è stata invitata ad unirsi al team degli Slingers con il costume Dusk donatogli dal supereroe Black Marvel. Insieme al fattore rigenerante, le abilità di Dusk includono il teletrasporto, la manipolazione delle ombre e la chiaroveggenza.

Cassie St. Commons sembra la candidata per un lungometraggio che andrebbe ad arricchire un potenziale parterre al femminile di Sony che già vede Olivia Wilde alla regia di un film di Spider-Woman, oltre ad ulteriori e potenziali spin-off in sviluppo per Jackpot e Madame Web.

Per quanto riguarda i film in uscita quest’anno, il 25 giugno uscirà nelle sale il sequel Venom: Let There Be Carnage con il ritorno di Tom Hardy e Woody Harrelson seguito dal film di Morbius il vampiro vivente con protagonista Jared Leto, la cui uscita è attualmente fissata all’8 ottobre.