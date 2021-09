Stasera in tv: “Sotto il sole di Riccione” su Canale 5

Cast e personaggi

Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna

Saul Nanni: Marco

Andrea Roncato: Gualtiero

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Ludovica Martino: Camilla

Isabella Ferrari: Irene

Luca Ward: Lucio

Davide Calgaro: Furio

Fotinì Peluso: Guenda

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy

Claudia Tranchese: Emma

Giulia Schiavo: Mara

Maria Luisa De Crescenzo: Bea

Sergio Ruggeri: Giorgio

Rosanna Sapia: Violante

Tommaso Paradiso: se stesso

La trama

Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia. Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze. Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia. Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia. Con la regia degli YouNuts!, al ritmo dalle romantiche canzoni dei Thegiornalisti, da Completamente a Sotto il Sole di Riccione e con l’amichevole partecipazione di Tommaso Paradiso, il gruppo di ragazzi passerà un’estate indimenticabile.

Curiosità

Sotto il sole di Riccione ha debuttato direttamente in streaming su Netflix il 1° luglio 2020.

Il film segna il debutto alla regia di Antonio Usbergo & Niccolò Celaia. Il duo di filmmaker noti con lo pseudonimo YouNuts! hanno diretto video musicali per Marco Mengoni, Coez, Elisa, Annalisa, Maneskin, Giusy Ferreri e Ultimo.

YouNuts! dirigono “Sotto il sole di Riccione” da una sceneggiatura di Enrico Vanzina, Caterina Salvadori (Metti la nonna in freezer) e Ciro Zecca (Ci vuole un fisico) da una storia di Enrico Vanzina.

Isabella Ferrari (Irene) e Lorenzo Zurzolo (Vincenzo) che nel film interpretano madre e figlio hanno recitato insieme anche nella serie tv Baby di Netflix.

La colonna sonora

Le musiche del film sono di Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi (Qualcosa è cambiato).

e Matteo Cantaluppi (Qualcosa è cambiato). Il film prende il nome dal singolo “Riccione” dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi.

TRACK LISTINGS:

1. Riccione – Thegiornalisti

2. Fine dell’estate – Thegiornalisti

3. Thegiornalisti

4. Sold Out – Thegiornalisti

5. Felicità puttana – Thegiornalisti

6. Cosa vuoi che ti dica – Riccardo Amorese

7. Dancing King – Riccardo Amorese

8. Make Me Fly – Riccardo Amorese

9. Volcani – Riccardo Amorese

10. Solletico – Riccardo Amorese

11. True Romance – Riccardo Amorese

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.