Spider-Man 3: tornano anche il Green Goblin e il Sandman della trilogia di Sam Raimi

Il Multiverso e il ritorno degli Spider-Man live-action del passato ha scatenato una ridda di voci attorno allo Spider-Man 3 dell’Universo Cinematografico Marvel, l’ultima voce parla di un potenziale ritorno di Willem Dafoe e Thomas Haden Church nei panni rispettivamente del Green Goblin e Sandman.

Secondo il sito The Illuminerdi, Dafoe e Church stanno attualmente finalizzando accordi per tornare in “Spider-Man 3”. Dafoe ha interpretato Norman Osborn (alias Green Goblin) ed è apparso in tutte e tre le puntate della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, mentre Church ha interpretato il pentito Flint Marko (alias Sandman) nell’affollato “Spider-Man 3”. Anche se le informazioni di Illuminerdi provengono da una fonte anonima e dovrebbero essere prese con le pinze, con gli attori di ritorno annunciati come Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Dottor Octopus la possibilità di veder tornare Green Goblin e Sandman non è poi così remota.

Oltre a questo esercito di supercattivi abbiamo appreso che anche Andrew Garfield tornerà come il Peter Parker dei film The Amazing Spider-Man, idem per Tobey Maguire che è in trattative per tornare come il Peter Parker dei film di Raimi. Inoltre Kirsten Dunst riprenderà il ruolo di Mary Jane Watson e anche Emma Stone potrebbe “riprendere il suo ruolo come Gwen Stacy, gravidanza permettendo”. Tanto per non farci mancare nulla ci sono voci di una potenziale apparizione anche per il Daredevil interpretato da Charlie Cox nell’omonima serie tv Marvel.

“Spider-Man 3” vede il ritorno di Jon Watts già regista di “Homecoming” e “Far From Home”. Il film includerà Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange che oltre ad introdurre l’elemento Multiverso e fornire un collegamento con Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia pare diventerà il nuovo mentore del Peter Parker di Tom Holland dopo la morte di Tony Stark. Il cast è completato da Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori e Jacob Batalon. “Spider-Man 3” è attualmente in fase di riprese per un’uscita fissata al 17 dicembre 2021.