Spider-Man: No Way Home di Sony e Marvel ha ufficialmente superato Avatar come il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello nazionale. L’incasso di “No Way Home” risulta ancor più impressionante calcolando che è stato registrato con la pandemia ancora in corso e i cinema non tornati a pieno regime.

“No Way Home” ha raccolto un totale di 760,988 milioni a livello nazionale, risultato che scalza Avatar (749,766 milioni) slitta al quarto posto lasciando un meritatissimo podio al terzo film in solitaria dello Spider-Man di Tom Holland.

I due film che si trovano sopra “No Way Home” sono Avengers: Endgame con $858,3 milioni al numero due e Star Wars: Il risveglio della Forza è al numero uno con $936,6 milioni.

“No Way Home” è stato presentato in anteprima a Los Angeles il 13 dicembre 2021 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il successivo 17 dicembre, come parte della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM). “No Way Home” ha incassato oltre 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando il suo predecessore come film di maggior incasso distribuito dalla Sony Pictures. È diventato anche il film con il maggior incasso del 2021, il sesto film con il maggior incasso di tutti i tempi, il film di Spider-Man con il maggior incasso e ha inoltre stabilito molti altri record al botteghino, compresi quelli per i film usciti durante la pandemia di COVID-19. Il film ha ricevuto numerosi premi e nomination, inclusa una nomination per i migliori effetti speciali agli Oscar 2022.

Top 10 maggiori incassi in Canada e Stati Uniti

1. Star Wars: Il risveglio della Forza $936,662,225

2. Avengers: Endgame $858,373,000 $858,373,000

3. Spider-Man: No Way Home (film ancora nelle sale) $760,988,686

4. Avatar $749,766,139

5. Black Panther $700,059,566

6. Avengers: Infinity War $678,815,482

7. Titanic $600,788,188

8. Jurassic World $652,270,625

9. The Avengers $623,357,910

10. Star Wars: Gli Ultimi Jedi $620,181,382

Top 10 maggiori incassi nella storia del cinema

1. Avatar $2,847,246,203

2. Avengers: Endgame $2,797,501,328

3. Titanic $2,201,647,264

4. Star Wars: Il risveglio della Forza 2015 $2,069,521,700

5. Avengers: Infinity War $2,048,359,754

6. Spider-Man: No Way Home $1,809,940,686

7. Jurassic World $1,670,516,444

8. Il re leone $1,662,899,439

9. The Avengers $1,518,81, 515

10. Fast & Furious 7 $1,515,341,399