Spider-Noir: svelato il periodo d’uscita della serie con Nicolas Cage su Prime Video

Il premio Oscar Nicolas Cage è pronto a vestire i panni di Spider-Noir. Sarà protagonista della nuova serie live action che andrà prima in onda negli Stati Uniti su MGM+ e in seguito su Prime Video, in contemporanea in tutto il mondo. I fan dell’iconico supereroe sono già in fermento e pronti a farsi travolgere dall’avventura del personaggio rivisitato rispetto al tradizionale uomo ragno. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi e ha avuto un immediato eco mediatico.

Per Nicolas Cage il personaggio di Spider-noir non è sconosciuto. Ha doppiato le due versione di animazioni della serie: presente con la sua voce prima in Spider-Man: Un Nuovo Universo, e in seguito in Across the Spider-Verse. Entrambi hanno avuto un successo inaspettato e non solo tra gli appassionati. Il personaggio, considerato alternativo, dallo stile vintage e retrò si è ritagliato uno spazio suo nel multiverso dei vari Spiderman, e ha ottenuto una considerazione rilevante anche da parte degli addetti ai lavori.

Cage è riuscito a personalizzare Spider-noir con la sola voce e grazie al suo carisma. Ora l’attore, tra i più amati del panorama cinematografico internazionale e protagonista di pellicole di successo, si appresta ad interpretare l’eroe ragnesco dal vivo. La neo serie assumerà i connotati di una live action e avrà uno stile crime ispirato agli anni ’30. In una New York retrò Cage sarà un detective speciale, ma anche l’unico Spiderman del periodo. Un ruolo che ha accettato immediatamente e che lo ha coinvolto sin dall’inizio.

Spider-Noir, quando debutta in Italia

Nocolas Cage è giù sul set della serie di Spider-Noir. Per il momento non sono state condivise notizie ufficiali, ma in rete sono apparsi alcuni scatti che ritraggono l’attore impegnato sul set. La serie sarà composta da 8 episodi e debutterà prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, dove sarà diffusa da Amazon Prime Video. Showrunner scelti per il progetto due nomi illustri del settore: Oren Uziel e Steve Lightfoot, che hanno contribuito anche lo sviluppo.

Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal, sono invece i produttori dell’ambita serie e hanno dato vita anche a Spider-Verse. Esaltante anche il cast che affiancherà Nicolas Cage: tra gli attori scelti ci sono Karen Rodriguez, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li e Jack Huston. Tutti volti accreditati che vantano diverse esperienze al cinema e in tv. E’ inoltre prevista la presenza di altri villain, tra cui l’Uomo Sabbia. Per ora non c’è un data precisa, ma non è escluso che nei prossimi giorni saranno condivisi alcuni annunci ufficiali.

Spider-Noir caratterizzato da diverse libertà creative

La nuova serie di Spider-Noir è nata dai fumetti del 2009 a tema “noir” della Marvel. Come il classico Spiderman anche qui la narrazione è ambientata negli anni ’30 e Peter è cresciuto da zio May e zio Ben. Quest’ultimo però nella serie viene ucciso da Goblin e questo spinge Parker ad indagare su una serie di eventi legati al vissuto dello zio. Tuttavia sembra che la prodizione si sia presa diverse libertà creative come quella di cambiare il nome del personaggio: non si chiamerà Peter Parker, ma Ben Reilly.

Secondo alcuni rumors Amazon è intenzionata a distribuire la serie sia in bianco e nero che a colori, e questo per dare maggiore vivacità allo stile retrò. In merito Lukas Haas ha rilasciato alcune dichiarazioni che esaltano l’opera:

“È stato un progetto incredibile. Tutte le persone coinvolte sono state fantastiche. Soprattutto Brendan Gleason, che interpreta il mio capo. È stato un vero e proprio noir d’epoca, un film noir autentico, il modo in cui l’hanno girato, come le ombre lunghe e diversi altri dettagli che gli hanno dato quella tipica atmosfera”.