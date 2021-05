Star Wars Day: Samuel L. Jackson su Instagram, Guida alle spade laser e Pop Up della galassia

Samuel L. Jackson ha deciso di celebrare lo Star Wars Day utilizzando il suo account ufficiale di Instagram. Il Jules Winnfield di Pulp Fiction e Nick Fury dell’Universo Cinematografico Marvel ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con indosso una maglietta con annessa citazione del suo Mace Windu, maestro Jedi interpretato da Jackson nella trilogia prequel di Star Wars.

Mace Windu è andato incontro al suo destino durante i tumultuosi eventi de “La vendetta dei Sith”, dopo aver smascherato la vera identità del malvagio Cancelliere Palpatine, Darth Sidious. Jackson in un’intervista del 2016 ha condiviso la sua teoria sul perché il suo personaggio Jedi Mace Windu sarebbe ancora vivo.

Come nella maggior parte dei film di Star Wars uccidere Mace Windu è stata un’idea di George Lucas. Ha detto che l’aver ucciso altri personaggi importanti negli altri film ha portato a questo e che l’unica persona rimasta da uccidere e la cui morte avrebbe avuto un qualche significato nell’Episodio III ero io. Ho provato a fargli cambiare idea: “Davvero? Ma non potresti solo ferirmi o qualcosa del genere?”. Nella mia mente io non sono morto. Un Jedi può cadere da altezze incredibili e non morire…Solo con George [Lucas], ma George non ha più nulla a che fare con Star Wars. George ha reagito tipo “Sono d’accordo. Si potrebbe essere vivo”.

Insieme alla foto di Jackson vi proponiamo un paio di consigli per gli acquisti selezionati appositamente per lo “Star Wars Day”: una imperdibile “Guida ufficiale alle spade laser” e un’impressionante “Pop Up definitivo della Galassia”, entrambi pubblicati da Panini Comics.

La “Guida ufficiale alle spade laser” scritta da Daniel Wallace e in uscita il 27 maggio è reperibile QUI.

La guida visuale a tutte le spade laser apparse nel canone di Star Wars! Dalla leggendaria spada laser di Luke, alla scioccante doppia spada di Darth Maul, fino allo spadone con guardia brandito da Kylo Ren. Non c’è arma più iconica di una spada laser nella storia del cinema, e questa guida presenta tutte quelle apparse nei film, nelle serie TV, nei fumetti e nei videogames,, con un’illustrazione minuziosa e i dettagli sulla costruzione. Un acquisto obbligato per tutti i fan delle armi eleganti per tempi più civilizzati.

Il “Pop Up definitivo della Galassia”, speciale volume che ricostruisce il viaggio dalle Guerre dei Cloni fino al Primo Ordine, è disponibile QUI.

Una grande e complessa opera di cartotecnica per immergersi nelle atmosfere di Star Wars in attesa del prossimo capitolo della saga! Scopri i segreti di una galassia lontana, lontana e solca i passi dei più grandi eroi di Star Wars con questo libro pop up deluxe! Uno speciale volume che 3D condurrà i fan in un entusiasmante viaggio dalle Guerre dei Cloni fino al Primo Ordine. I lettori potranno interagire direttamente lanciando astronavi e sfidando i cattivi attraverso le finestre interattive; inoltre, le pagine si possono aprire per creare un fantastico diorama. Il regalo perfetto per un Natale stellare!

Ricordiamo che a partire da oggi, in occasione dello “Star Wars Day”, è disponibile du Disney + il primo episodio speciale di 70 minuti della nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch, realizzata in computer grafica, creata da Dave Filoni e prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation. Ambientata dopo gli eventi della stagione finale di The Clone Wars e del film “La vendetta dei Sith”, “Bad Batch” è uno spin-off della serie animata Star Wars: The Clone Wars e segue le vicende di un gruppo di cloni geneticamente modificati.