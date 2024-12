Jeremy Allen White entra a far parte dell’universo di Star Wars con un ruolo nel lungometraggio live-action The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau.

Star Wars: Jeremy Allen White di “The Bear” sarà il figlio di Jabba The Hutt in “The Mandalorian & Grogu”

Un paio di casting news targate Star Wars di cui una davvero sorprendente:. Il vincitore del Golden Globe Jeremy Allen White, protagonista della serie tv “The Bear” nei panni dello chef Carmy Berzatto, è ufficialmente a bordo del lungometraggio live-action The Mandalorian & Grogu.

La notizia più sorprendente è il ruolo che Jeremy Allen White andrà a ricoprire nel film di Jon Favreau basato sulla popolare serie tv “The Mandalorian”. Secondo quanto riferito dal sito THR, White fornirà la voce ad un personaggio di nome Rotta the Hutt, se il nome vi suona familiare è perché si tratta del figlio del boss del crimine Jabba the Hutt.

White aveva anticipato il suo coinvolgimento nel film: “Sto interpretando un ruolo in The Mandalorian & Grogu [che sarà diretto da Jon Favreau]. L’altro giorno ho incontrato Grogu per la prima volta…”

Rotta The Hutt ha fatto il suo debutto animato nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars prima di apparire in diversi episodi della omonima serie TV. Rotta, soprannominato “Pedunkee Mufkin” da suo padre e soprannominato anche “Stinky” da Ahsoka Tano, Durante le Guerre dei Cloni, viene segretamente rapito dalla Confederazione dei Sistemi Indipendenti, per ordine del Conte Dooku e con l’aiuto di Ziro, il prozio di Rotta. Il complotto ha lo scopo di screditare l’Ordine Jedi e sabotare i negoziati tra la Repubblica Galattica e gli Hutt, ma gli Jedi riescono a salvare la situazioone. A rapire Rotta è Asajj Ventress che lo nasconde sul pianeta Teth. Una squadra di soccorso Jedi composta da Anakin Skywalker e dalla sua Padawan Ahsoka Tano si reca su Teth per salvare Rotta. Durante il viaggio di ritorno verso Tattoine, Rotta si ammala gravemente e rischia la vita, ma sopravvive grazie all’intervento di Ahsoka Tano. Dopo che Anakin Skywalker e Tano sfuggono da Dooku, che cerca di uccidere Rotta e per poi dare la colpa agli Jedi, Rotta viene finalmente restituito a suo padre Jabba.

Ritroveremo Jeremy Allen White l’anno prossimo nella quarta stagione di “The Bear” e interpreterà nientemeno che Bruce Springsteen nel dramma biografico Deliver Me From Nowhere attualmente in fase di produzione.

“The Mandalorian & Grogu” presenterà un altro volto familiare dalla serie tv

La seconda notizia di casting (via ComicBook) rivela che Jon Favreau ha deciso di riportare nel film l’attore britannico Jonny Coyne nel ruolo di Comandante Imperiale interpretato nell’episodio 7 della terza stagione di “The Mandalorian”, in cui l’attore appare nell’ologramma che mostra il briefing con il Consiglio Ombra che opera segretamente contro la Nuova Repubblica. Nell’episodio lui e gli altri ufficiali di rango imperiale incontrano il Moff Gideon di Giancarlo Esposito che li aggiorna sui piani dei Mandaloriani di riprendersi il loro pianeta natale, Mandalore. In quell’episodio (Capitolo 23: Le spie), il Comandante Imperiale racconta al gruppo dell’opportunità di “saccheggiare le corsie iperspaziali” , ma il capitano Gilad Pellaeon (Xander Berkeley) ne frena l’entusiasmo avvertendolo che le sue “operazioni mordi e fuggi stanno ottenendo troppa attenzione”.

Jonny Coyne ha recitato in svariate serie tv tra cui Alcatraz, C’era una volta…, C’era una volta nel Paese delle Meraviglie, Gotham, The Blacklist,

Preacher, For All Mankind e Bodies solo per citarne alcune. Sul fronte cinema Coyne ha recitato in Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita, Gangster Squad, Una notte da leoni 3, Lo sciacallo – Nightcrawler e in due film interpretati dal compianto Chadwick Boseman: Ma Rainey’s Black Bottom e Message from the King. Coyne è anche nel cast di The Family Plan, la commedia d’azione con Mark Wahlberg e

Michelle Monaghan che ha recentemente debuttato su Apple TV+, e prossimamente nel remake della commedia-horror The Toxic Avenger al fianco di Peter Dinkalge, Kevin Bacon e Elijah Wood.

Jeremy Allen White e Jonny Coyne si uniscono ai già confermati Pedro Pascal nei panni del mandaloriano Din Djarin, Sigourney Weaver e Grogu.

Favreau ha scritto la sceneggiatura di “The Mandalorian & Grogu” con il Chief Creative Officer Dave Filoni, con la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy produttrice del film.

Questo sarà il primo film di Star Wars ad iniziare la produzione e ad essere distribuito da Episodio IX: L’ascesa di Skywalker. “The Mandalorian & Grogu” uscirà il 22 maggio 2026.