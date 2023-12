E’ Natale anche per i fan di Star Wars, e sotto l’albero Disney e Lucasfilm hanno piazzato a sorpresa tre nuovi cortometraggi LEGO realizzati appositamente per le festività.

Festeggiamenti anche nell’iconica “galassia lontana lontana” dove stanno celebrando il “Giorno della vita” (Life Day) che i fan più accaniti ricorderanno parte della trama di The Star Wars Holiday Special, il famigerato speciale televisivo del 1978. Nella trama che lega insieme lo speciale, seguendo gli eventi del film originale, Chewbacca e Han Solo tentano di visitare il pianeta natale degli Wookiee, Kashyyyk, per celebrare proprio il “Giorno della vita”. Sono inseguiti dagli agenti dell’Impero Galattico, che stanno cercando membri dell’Alleanza Ribelle sul pianeta. Lo speciale oltre ad introdurre ai fan l’ormai iconico Boba Fett presenta anche tre membri della famiglia di Chewbecca: suo padre Attichitcuk (Itchy), la moglie Mallatobuck (Malla) e il figlio Lumpawarrump (Lumpy).

A seguire potete guardare i tre corti e leggere i commenti di Jason Stein del Franchise Content & Strategy team di Lucasfilm e dello scrittore di ” “Era la Notte Prima del Giorno della Vita” David Shayne.

Lego Star Wars – “Era la Notte Prima del Giorno della Vita”

Come omaggio al noto speciale televisivo natalizio, Yoda racconta la storia di R2-D2 che rovina una festa del Giorno della Vita organizzata dall’Imperatore a bordo della Morte Nera.

Sapevamo di voler realizzare un cortometraggio per il Giorno della Vita con Vader e l’Imperatore ambientato durante una festa, ma oltre a ciò non eravamo sicuri di cosa sarebbe stato. Stavo facendo un brainstorming durante l’inverno del 2022, quindi “Era la Notte Prima del Giorno della Vita” era nell’aria. Mi è venuta l’idea e, dal momento che non ne avevo discusso con nessuno alla LEGO o alla Lucasfilm, ho pensato di scrivere un verso o due e vedere se l’avrebbero accettato. Ma mi sono lasciato prendere la mano e ho finito per scrivere il tutto (a volte le cose si mettono insieme velocemente) e ho inviato loro un’e-mail “che ne pensate”. Per fortuna ci sono riusciti! Qualche modifica dopo e stavamo registrando! Tutto è nato MOLTO velocemente, ma a volte mi chiedo se avrei avuto l’idea iniziale se avessi fatto un brainstorming a luglio. — David Shayne

Lego Star Wars – “Il Sostegno Natalizio di Chewie”

Notando che Chewbacca è deluso nel non poter celebrare il Giorno della Vita con la sua famiglia, Han raduna i ribelli alla base di Yavin per sorprendere Chewbacca con una celebrazione del Giorno della Vita tutta loro.

Per molti di noi, celebrare le festività avviene osservando le tradizioni, e non è diverso per gli Wookiee: appendere le sfere del Giorno della Vita riunisce la comunità per riconoscere il significato del giorno. Mentre riflettevamo sulle nostre esperienze di vacanza, essere lontani da casa a volte può rendere difficile godersi le tradizioni che rendono speciali le vacanze. Fortunatamente per Chewbecca, i suoi compagni ribelli alla Base Yavin non lasceranno che il Giorno della Vita passi senza una celebrazione adeguata che dimostri la forza della loro amicizia mentre loro lavorare insieme per ricreare quelle tradizioni. — Jason Stein

Lego Star Wars – “I Tesori di Tenoo”

Con l’incarico di trovare oggetti per il Maestro Yoda, i giovani Jedi Kai Brightstar e Lys Solay si mettono in viaggio per rintracciare i pezzi e imparare una lezione preziosa.

Dopo aver presentato i giovani Kai e Lys in Young Jedi Adventures all’inizio di quest’anno, volevamo mostrare l’energia e l’esuberanza che li spinge ad affrontare sfide grandi e piccole, catturando al contempo il senso di curiosità e meraviglia che lo spirito natalizio evoca nei bambini e negli adulti. Appoggiandoci al pensiero di Yoda riguardo a quanto “è davvero meravigliosa la mente di un bambino”, mostriamo i giovani che abbracciano con entusiasmo un compito mentre imparano la pazienza lungo il percorso, completo di un po’ di magia natalizia del Maestro Yoda. — Jason Stein

Fonte: StarWars.com