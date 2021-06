Star Wars: il film di “Rogue Squadron” sarà scritto da Matthew Robinson

Il film di Star Wars: Rogue Squadron della regista Patty Jenkins ha trovato uno sceneggiatore. Il sito Deadline sarà scritto da Matthew Robinson che ha scritto Monster Trucks, il live-action Dora e la città perduta e il recente e davvero divertente Love & Monsters; Robinson ha anche scritto Live Die Repeat and Repeat sequel di Edge of Tomorrow e il reboot del classico La piccola bottega degli orrori.

Parlando in precedenza del suo film di Star Wars, Jenkins ha detto che racconterà una storia originale e che sarà ispirato sia ai videogiochi e ai libri di “Rogue Squadron”, ma non sarà un adattamento diretto di nulla di preesistente.

[Nel film di Star Wars: Rogue Squadron] stiamo facendo qualcosa di originale con una grande influenza dai giochi e dai libri. Ci sono molte cose che vengono riconosciute e comprese sulla grandezza di tutte queste cose, ma sì, è una storia originale e sono così entusiasta di farlo.

“Rogue Squadron” è una serie di videogiochi che segue le missioni dell’omonima unità dell’Alleanza Ribelle che sotto il comando di Luke Skywalker e Wedge Antilles utilizza caccia stellari per affrontare e sconfiggere l’Impero Galattico. I giochi sono ambientati durante gli episodi “Una nuova speranza”, “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi” e ricreano le battaglie che si svolgono durante quei film, in particolare la Battaglia di Hoth. Legati ai giochi di “Rogue Squadron” sono stati pubblicati anche diversi romanzi che esplorano ulteriormente le storie di questi piloti ribelli.

“Rogue Squadron sarà il primo film della serie Star Wars con una donna al timone e uscirà nei cinema il giorno di Natale del 2023. Disney e Lucasfilm hanno anche annunciato altri contenuti di Star Wars in arrivo, lo studio ha confermato lo “Star Wars” diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e diverse nuove serie tv in arrivo su Disney +. Annunciati Ashoka con Rosario Dawson nei panni dell’ex Jedi e Rangers of the New Republic, entrambi spin-off di The Mandalorian; Il prequel di Rogue One: A Star Wars Story dal titolo Andor che vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e naturalmente Kenobi, spin-off che si svolge 10 anni dopo l’Episodio III: La vendetta dei Sith e riunisce Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e Hayden Christiansen in quelli di Anakin Skywalker / Darth Vader.