Disney ha recentemente annunciato Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, al timone del nuovo film Star Wars: Rogue Squadron che i patiti dei videogiochi avranno già collegato alla serie di videogiochi arcade d’azione realizzati da Lucasarts e Factor 5 e pubblicati per le console Nintendo.

Jenkins ha rivelato che il suo film come i videogiochi seguirà un gruppo di piloti di caccia, ma ha voluto precisare che la storia non sarà l’adattamento di nessun libro o gioco. Durante il Disney Investor Day Jenkins, che sarà la prima donna a dirigere un film di Star Wars, ha dichiarato di voler raccontare una storia che onori suo padre, che ha servito per lungo tempo come pilota da combattimento nell’esercito.

La serie di videogiochi segue le missioni dell’unità dell’Alleanza Ribelle “Rogue Squadron” che sotto il comando di Luke Skywalker e Wedge Antilles utilizza caccia stellari per affrontare e sconfiggere l’Impero Galattico. I giochi sono ambientati durante gli episodi “Una nuova speranza”, “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi” e ricreano le battaglie che si svolgono durante quei film, in particolare la Battaglia di Hoth. La serie di videogiochi pubblicata tra il 1998 e il 2003 è composta da tre capitoli con l’aggiunta di “Battle for Naboo” descritto come “successore spirituale” del gioco originale con l’aggiunta di combattimenti di terra e acqua e liberamente ispirato alla trama de La minaccia fantasma con protagonista un personaggio minore dell’Episodio I di nome Gavyn Sykes, un tenente della sicurezza di Naboo mentre combatte la Federazione dei Mercanti. Legati ai giochi di “Rogue Squadron” sono stati pubblicati anche diversi romanzi che esplorano ulteriormente le storie di questi piloti ribelli.

In una recente intervista con il sito IGN, Jenkins ha detto che il suo film “Rogue Squadron” si ispirerà alle storie preesistenti di giochi e romanzi, ma la trama sarà del tutto originale.

Stiamo facendo qualcosa di originale con una grande influenza dai giochi e dai libri…ci sono molte cose che vengono riconosciute e comprese sulla grandezza di tutte queste cose, ma sì, è una storia originale e io sono così entusiasta di farlo.

Patty Jenkins è la regista che ha diretto Charlize Theron nel suo ruolo da Oscar nel dramma Monster del 2003 e dopo un periodo trascorso lavorando in tv, nel 2017 è tornata sul grande schermo dirigendo il film Wonder Woman con Gal Gadot, pellicola di grande successo che ha salvato l’Universo Esteso DC e ha aperto la strada all’Aquaman con Jason Momoa e al sequel “Wonder Woman 1984” che il prossimo 25 dicembre debutterà nelle sale americane e in simultanea su HBO Max per poi arrivare nelle sale italiane il 28 gennaio 2021.

Disney e Lucasfilm hanno anche annunciato altri contenuti di Star Wars in arrivo, lo studio ha confermato lo “Star Wars” diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e diverse nuove serie tv in arrivo su Disney +. Annunciati Ashoka con Rosario Dawson nei panni dell’ex Jedi e Rangers of the New Republic, entrambi spin-off di The Mandalorian; Il prequel di Rogue One: A Star Wars Story dal titolo Andor che vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e naturalmente Kenobi, spin-off che si svolge 10 anni dopo l’Episodio III: La vendetta dei Sith e riunisce Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e Hayden Christiansen nei panni di Anakin Skywalker / Darth Vader.