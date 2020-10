Stardust: primo trailer del biopic su David Bowie

Disponibile un primo trailer ufficiale di Stardust, il biopic musicale che ci riporta riportandoci indietro nel tempo fino agli anni ’70 per incontrare una giovane rock star in divenire. “Stardust” non è un film biografico nel senso più stretto del termine, ma racconta la storia della prima visita di un giovane David Bowie negli Stati Uniti nel 1971, , periodo in cui stava sviluppando l’album “Hunky Dory” e in cui ha creato il suo alter ego Ziggy Stardust.

“Stardust” vede protagonista il musicista e attore Johnny Flynn (Qualcosa nell’aria, Sils Maria, Emma) come Bowie, con Marc Maron che interpreta l’addetto stampa della Mercury Records Ron Oberman e Jena Malone nei panni di Angie Bowie, la sua partner all’epoca. Il cast include Aaron Poole, Paulino Nunes e Anthony Flanagan.

La trama ufficiale:

Incontra David prima di Bowie. Una delle più grandi icone della storia della musica; Ma chi era il giovane dietro le molte facce? Nel 1971, un David Bowie (Johnny Flynn) 24enne intraprende il suo primo viaggio in America con l’agente in difficoltà Ron Oberman (Marc Maron), per poi incontrare un mondo non ancora pronto per lui. Stardust offre uno scorcio dietro il sipario dei momenti che hanno ispirato la creazione del primo e memorabile alter ego di Bowie, Ziggy Stardust, catturando la svolta che ha cementato la sua carriera come una delle più grandi icone culturali del mondo.

La colonna sonora del film include hit dell’epoca, la maggior parte non di Bowie, e cover dei pezzi del cantante interpretate da Johnny Flynn.

“Stardust” è diretto dal regista britannico Gabriel Range (The Great Dome Robbery, Death of a President, I Am Slave). La sceneggiatura è scritta da Gabriel Range e Christopher Bell. Prodotto da Paul Van Carter, Nick Taussig e Matt Code Stardust debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate degli Stati Uniti è in VOD a partire dal 25 novembre.

