Storm Boy: trailer italiano del film con Jai Courtney e Geoffrey Rush

Il 19 novembre arriva nei cinema italiani Storm Boy, un nuovo adattamento del famoso romanzo per ragazzi dello scrittore australiano Colin Thiele che racconta la storia di una straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell’Australia Meridionale.

La trama ufficiale: Michael Kingley (Finn Little), è diventato un uomo d’affari di successo ormai in pensione (Geoffrey Rush). Grazie alla nipote Maddy, Madeline (Morgana Davies), sensibile alle questioni ambientali e che chiede il suo appoggio perché un nuovo disastro possa essere evitato, Michael inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre Faraway Tom (Jai Courtney) lungo una costa isolata e incontaminata nel lontano Coorong National Park dell’Australia Meridionale. Il susseguirsi d’immagini del suo passato lo riporterà ai ricordi di come, da ragazzo, avesse salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano di madre, da lui chiamato Mr Percival. Il loro legame molto speciale e incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita e lo porterà a una presa di coscienza risolutiva sul futuro della sua famiglia e dell’ambiente che lo circonda.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast include anche Erik Thomson, Bradley Williams, Natasha Wanganeen, Nick Launchbury, Emma Bargery, Trevor Jamieson, Michelle Nightingale, Miraede Bhatia-Williams, Luca Sardelis, Georgina Giessauf e Paul Blackwell.

“Storm Boy” è diretto dal regista australiano Shawn Seet, al suo secondo lungometraggio per il grande schermo dopo il dramma sportivo Two Fists, One Heart del 2008. La sceneggiatura è scritta da Justin Monjo che ha scritto il Jungle con Daniel Radcliffe basato su eventi reali.

Il romanzo originale scritto da Colin Thiele nel 1964 è stato già adattato per il grande schermo nel 1976 nel film Il ragazzo della tempesta diretto da Henri Safran. Nel nuovo adattamento appare in un cameo l’attore e danzatore aborigeno David Gulpilil, che ha interpretato Fingerbone Bill nell’originale del 1976.