Stringimi Forte: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film di Mathieu Amalric

Dopo la tappa al Festival di Cannes (sezione Cannes Première), il 3 febbraio Movies Inspired porta nei cinema italiani il dramma Stringimi Forte (Serre moi fort), il nuovo film da regista dell’attore francese Mathieu Amalric con protagonista Vicky Krieps.

Il cast di “Stringimi forte” include anche Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste, Aurèle Grzesik, Aurélia Petit, Erwan Ribard, Cuca Bañeres Flos, Samuel Mathieu e Jean-Philippe Petit.

Da dove nasce l’idea per il film?

Laurent Ziserman, un caro amico, voleva mettere in scena uno spettacolo ma ha dovuto rinunciare e una sera mi ha consegnato il libro, forse come addio al suo progetto. Era “Je reviens de loin”, un’opera teatrale scritta nel 2003 da Claudine Galea, che non conoscevo. L’ho letta su un treno e ho iniziato a piangere, singhiozzando come un bambino. Non mi succedeva da molto tempo, ho dovuto nascondermi sotto la giacca. Dopo BARBARA ero ossessionato dall’idea di cogliere la vera essenza delle cose, come un qualcosa che non avrei mai potuto raggiungere e ho sentito, in quello che aveva inventato Galea, una breccia, un possibile accesso. È stato il melodramma che ha agito da innesco.

Poi anche i produttori Laetitia Gonzalez e Yael Fogiel leggono l’opera.

Aveva in mente dei riferimenti per “Stringimi Forte”?

È arrivata la voglia di guardare film, il che è stato un buon segno. Visto che ci sarebbero state lacrime e fantasmi in questa storia, in primis ci sono stati i melodrammi, ne ho visti molti: CORPO A CUORE di Paul Vecchiali, Douglas Sirk ovviamente, Nicholas Ray, Piccoli in RITORNO A CASA di Oliveira, Bill Murray in BROKEN FLOWERS di Jarmusch, anche Pagnol… Poi film più visionari, più mentali: i giapponesi, Buñuel, Il fantasma e la signora Muir, Resnais (sempre Resnais!), BOYHOOD, Hitchcock… i libri di Laura Kasischke… i meandri di Sophie Calle, la serie “The Leftovers”, i film Pixar UP o COCO… Nella massa me ne dimentico senza dubbio qualcuno! Compresi i brutti film (molto importante per individuare le insidie ​​in cui cadrai senza nemmeno accorgertene!). Rimpinzandomi di film di altre persone, verificavo, solidificavo solo una cosa: l’intuizione immediata che mi era venuta di trattare il falso/vero, il delirante/reale sullo stesso piano, senza separarli esteticamente, senza cuciture. Ciò che sperimenti e ciò che proietti diventano la stessa cosa. Il dolore pazzesco sembra fare questo a me, giusto? Ripensi alle separazioni amorose dove tutto è confuso, spazio, tempo, mancanza, dolore, ricordi modificati, gelosia nell’immaginare l’altro, onanismo, riportare indietro…pfff, non utilizziamo seppia o filtri per dissociare nettamente il vero dal falso che in questi momenti si accumula e si frammenta, siamo iperrealisti nei minimi dettagli. Fa male e ci si sente bene! D’altronde, iperrealismo è una parola che viene fuori spesso. Credi in tutto, anche se… (da cui deriva questo dipinto tratto da una foto di Robert Bechtle, che sarà nell’ufficio vuoto di Clarisse). Dopo, come riferimento, sì c’era NON TORNO A CASA STASERA (1969) di Francis Ford Coppola. Una donna che lascia…Road movie tragico e vivo allo stesso tempo. Siamo arrivati ​​persino a filmare Clarisse che esce dal cinema. Avrebbe pianto sulla scena della cabina telefonica (quando Shirley Knight chiama suo marito) proprio come Anna Karina piange davanti a Falconetti/Jeanne d’Arc di Dreyer in QUESTA E LA MIA VITA di Godard. Ma NON TORNO A CASA STASERA aveva assorbito così tanto il film che non ne avevamo più bisogno, potevamo rimuovere le impalcature, non abbiamo girato la scena. Questo è l’unico film che ho mostrato a Christophe Beaucarne, il direttore della fotografia. L’immagine, la grana viene da NON TORNO A CASA STASERA. Come questo lungo cappotto marrone in cui sembra sentirsi protetta, lo ha rintracciato Caroline Spieth la costumista, è lo stesso un po’ più morbido, non in pelle ma in suede.