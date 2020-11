Suicide Squad 2: nel cast anche Sylvester Stallone in un ruolo misterioso

Il regista James Gunn e la star Sylvester Stallone tornano a collaborare dopo Guardiani della Galassia Vol. 2. Il sito ComicBook riporta che Stallone è parte del cast di The Suicide Squad aka Suicide Squad 2 in un ruolo non ancora svelato.

Se escludiamo Joss Whedon che ha diretto The Avengers ma ha solo completato Justice League di Zack Snyder, James Gunn ad oggi è l’unico regista a dirigere per intero film di due universi cinematografici tratti da fumetti e concorrenti: l’Universo Esteso DC con “The Suicide Squad” e l’Universo Cinematografico Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3.

Stallone ha recentemente pubblicato un video sul suo Instagram in cui ha rivelato che era in procinto di filmare una scena per “Suicide Squad 2”. Il video è accompagnato da una foto di Stallone e Gunn e il messaggio a seguire.

Mi piace sempre lavorare con il mio amico Stallone e il nostro lavoro oggi su #TheSuicideSquad non ha fatto eccezione. Nonostante Sly sia una star del cinema iconica, la maggior parte delle persone ancora non ha idea di quale attore straordinario sia questo ragazzo.🙌

Stallone in “The Suicide Squad” fa il paio con Gunn con cameo sia nell’UEDC che nell’UCM, ricorderete la breve apparizione nei panni di Stakar Ogord (Starhawk) nel sequel “Guardiani della Galassia Vol. 2” che tra l’altro vedeva anche Stallone e Kurt Russell nello stesso film dai tempi di Tango & Cash, anche se i due attori non condividevano nessuna scena.

Il nuovo film sulla Task Force X di supercriminali, reietti e antieroi DC è a mezza via tra un soft reboot e un sequel del film Suicide Squad di David Ayer del 2016. Margot Robbie e Jai Courtney tornano nei panni di Harley Quinn e Capitan Boomerang, così come Viola Davis (Amanda Waller) e Joel Kinnaman (Rick Flagg). Il resto del cast Gunn lo ha assemblato strizzando l’occhio al suo acclamato Guardiani della Galassia includendo un numero di cattivi DC meno conosciuti, ma con nomi di alto profilo ad interpretarli vedi Nathan Fillion (TDK), Idris Elba (Bloodsport) e John Cena (Peacemaker). Il cast è completato da Pete Davidson (Black Guard), Michael Rooker (Savant), Sean Gunn (Weasel), Peter Capaldi (The Thinker), David Dastmalchian (Polka Dot Man), Daniela Malchior (Ratcatcher 2), Flula Borg (Javelin), Mayling Ng (Mongal) e Alice Braga (Sulsoria).

Warner Bros. ha fissato l’uscita di “Suicide Squad” 2 al 6 agosto 2021.