Sulle Nuvole: trailer e tutte le anticipazioni sull’esordio alla regia di Tommaso Paradiso

Warner Bros. Pictures il 26, 27 e 28 aprile 2022 porta nei cinema d’Italia Sulle Nuvole, il debutto alla regia del cantautore Tommaso Paradiso che per il suo esordio racconta un’intensa storia d’amore e musica interpretata da Marco Cocci e Barbara Ronchi.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Il cast è completato da Paolo Briguglia (La felicità è un sistema complesso) e Fabio Morici (Bentornato presidente).

Sulle nuvole – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 14 febbraio 2020

Curiosità

“Sulle Nuvole” segna l’esordio alla regia di Tommaso Paradiso che dirige da una sua sceneggiatura scritta con Luca Infascelli (Lasciami andare) e Chiara Barzini (Scusa ma ti voglio sposare).

Il team che ha supportato Tommaso Paradiso dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Arnaldo Catinari (E noi come stronzi rimanemmo a guardare), il montatore Patrizio Marone (L’immortale), la scenografa Monica Vittucci (Un boss in salotto) e la costumista Marta Passarini (Naufragi).

L’attore e cantante Marco Cocci, leader della rock band Malfunk ha recitato anche in Ovosodo di Virzì, L’ultimo bacio di Muccino e in La mia famiglia a soqquadro di Max Nardari.

I crediti dell’attrice Barbara Ronchi includono ruoli in Gli sdraiati, Tito e gli alieni, Favolacce, Padrenostro, Mondocane, Io sono Babbo Natale.

“Sulle Nuvole” è anche il nome di un tour di 10 concerti che Tommaso Paradiso terrà dal 26/03/2022 – al 07/05/2022.

“Sulle Nuvole” è prodotto da Luigi Musini e Olivia Musini per Cinemaundici in collaborazione con Warner Bros. Pictures.

Chi è Tommaso Paradiso?

Nato a Roma nel quartiere Prati, Tommaso Paradiso, in tasca una laurea in filosofia, racconta di aver coltivato la sua passione per la musica dal 1994, all’epoca undicenne Paradiso ebbe un colpo di fulmine per il brano Definitely Maybe degli Oasis. Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera. Due anni più tardi inizia una serie di collaborazione come autore e co-autore, collabora alla scrittura del tormentone L’esercito del selfie con Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa e collabora con Nina Zilli (Mi hai fatto fare tardi), Giusy Ferreri (Partiti adesso), Noemi (Autunno), Giannni Morandi (Una vita che ti sogno) e Francesca Michielin (E se c’era…) Nel 2019 torna a collaborare con Takagi & Ketra per il singolo La luna e la gatta, con la partecipazione di Jovanotti e Calcutta. Con quest’ultimo Paradiso scrive anche il singolo Tequila e San Miguel di Loredana Bertè. Il 17 settembre 2019 decide di separarsi dai Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista, che prende il via con la pubblicazione del singolo Non avere paura. Il 15 dicembre 2021 pubblica il singolo La stagione del cancro e del leone, che anticipa il primo album da solista Space Cowboy. Nel 2020 Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti collaborano alla colonna sonora della commedia Sotto il sole di Riccione di Netflix con il singolo “Riccione” e altre hit del gruppo. Paradiso appare anche nel film in un cameo nei panni di se stesso.

