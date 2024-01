Sunrise: trailer e clip del vampire horror con Guy Pearce e Alex Pettyfer

Debutta oggi 19 gennaio 2024 negli Stati Uniti con Lionsgate Sunrise, un thriller-horror con vampiri che racconta la storia di un ex poliziotto, interpretato da Alex Pettyfer, che viene trasformato in vampiro ed è messo di fronte ad una scelta: seguire il suo istinto da predatore omicida per ottenere vendetta o imboccare il sentiero della redenzione.

La trama ufficiale: Quando un ex poliziotto di nome Fallon (Alex Pettyfer) ritorna sulla scena di un crimine orribile, gli abitanti di una cittadina rurale scoprono presto che questo oscuro visitatore è in realtà un vampiro che si nutre di sangue e paura. Dopo aver stretto amicizia con una gentile famiglia di immigrati, l’istinto omicida del vampiro si trova di fronte alla scelta tra vendetta e redenzione.

Il cast include anche Guy Pearce, Richard Pettyfer, il padre di Alex Pettyfer, Kurt Yaeger, William Gao, Crystal Yu, Forrest Bothwell, Chike Chan, Riley Chung, Teddy Parker e Tamara Chanel White.

Sunrise – Il Trailer ufficiale

Il film è diretto da Andrew Baird, all’attivo per lui video musicali per Gunslinger e The Weeknd, diversi corti e due lungometraggi: il crime Zone 414 con Guy Pearce e il thriller d’azione One Way con Kevin Bacon.

Baird dirige da sceneggiatura del candidato all’Oscar Ronan Blaney che ha scritto anche il mistery Don’t Go con Stephen Dorff, la commedia natalizia con rapina The Heist Before Christmas e la commedia horror Love Bite – Amore all’ultimo morso entrambe interpretata da Timothy Spall.

Il film è prodotto da Martin Brennan, Janine Cobain, Ford Corbet, Katy Jackson e Nathan Klingher.

Sunrise – La clip ufficiale

Alex Pettyfer è noto per il ruolo di Alex Rider in Stormbreaker, Kyle Kingson aka la Bestia in Beastly, Daniel Jones in Sono il Numero Quattro e David Elliot nel remake Un amore senza fine. Pettyfer ha recitato anche in Magic Mike, Back Roads (anche regista) e La Macchina infernale.

Il poster ufficiale

Fonte: YouTube