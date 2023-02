Stasera in tv: “Superdeep – Kola” su Rai 4

Superdeep, su Rai 4 l’horror fantascientifico di produzione russa diretto da Arseny Syuhin & Sergey Torchilin, interpretato da Milena Radulovic e ispirato alla leggenda metropolitana russa del pozzo super-profondo di Kola.

Superdeep – Cast e personaggi

Milena Radulovic: Anya Fedorova

Sergey Ivanyuk: Maggiore Sergey Mikheev

Nikolay Kovbas: Colonnello Yury Morozov

Vadim Demchog: Dr. Dmitry Grigoriev

Kirill Kovbas: Pyotr Kuznetsov

Nikita Dyuvbanov: Nikolay

Viktor Nizovoy: “Bigg Daddy”

Artyom Tsukanov: Egorov

Alexei Sdobnov : Tarabukin

Dasha Chagall: Olga Krylova

Albina Chaykina: Kira Vitalievna

Ilya Ilinykh: Sergeant senza nome

Vladimir Kolida: operatore radio

Evgeniy Tscherkashin: Cecchino

Superdeep – Trailer e video

Il pozzo superprofondo di Kola è l’oggetto top-secret più grande del paese. Nel 1984, suoni inspiegabili come le urla di molte voci furono registrati ad una profondità di oltre 12 chilometri. Sulla scia di questi eventi, l’oggetto è stato chiuso. Un piccolo gruppo di ricerca è sceso sotto la superficie per scoprire quale segreto nasconde il pozzo più profondo del mondo. Ciò che hanno scoperto si è rivelato essere la più grande minaccia nella storia. E il futuro dell’umanità è ora nelle loro mani.

Curiosità sul film

Il film è co-diretto dai registi esordienti Arseny Syuhin & Sergey Torchilin.Syuhin debutta con il suo primo lungoemtraggio dopo aver diretto diversi corti action e horror e l’unità che ha filmato le scene d’azione del film d’avventura Iron Mask – La leggenda del dragone con Jackie Chan e Arnlod Schwarzenegger. Torchilin ha scritto la commedia horror Zombie Fever e la commedia per famiglie Un elfo per amico.

La protagonista Milena Radulovic, che interpreta l’epidemiologa Anya Fedorova, ha anche collaborato alla sceneggiatura del film con Arseny Syuhin, Sergey Torchilin e Viktor Bondaryuk (Robo), quest’ultimo anche autore della storia.

Il mistero del pozzo di Kola

Nel 1989 incominciò a circolare la storia che da qualche parte in Siberia scienziati sovietici avevano scavato un buco che raggiungeva la profondità di 14,5 km, dove avrebbero trovato una cavità. Sarebbe stato quindi calato nel buco un microfono che, prima di sciogliersi a causa della temperatura di 1000 °C, avrebbe registrato un audio di 17 secondi in cui si sarebbero udite grida umane, probabilmente le anime dei dannati condannati all’inferno. Durante la notte dal foro sarebbe uscita una vampata di gas luminoso seguita da un grande demone alato che avrebbe pronunciato le parole “Io ho vinto” prima di scomparire. Gli scienziati che avevano assistito al fatto ne sarebbero stati così sconvolti da dover assumere una pastiglia che cancellò loro la memoria delle ore precedenti. Negli anni successivi la leggenda fu ripresa solo da alcuni giornali cristiani minori, che vi vedevano la dimostrazione dell’esistenza dell’inferno, ma incominciò a diffondersi su larga scala con l’avvento di Internet. Dal momento che nel 1989 non esisteva nessun pozzo superprofondo in Siberia la leggenda fu associata con il pozzo di Kola, citato in un articolo sulla rivista Science proprio nell’agosto 1989.

10 film da vedere se vi è piaciuto Superdeep

La cosa (1982) diretto da John Carpenter, interpretato da Kurt Rissell e liberamente tratto dal racconto La cosa da un altro mondo (Who Goes There?, 1938) di John W. Campbell, già alla base del film La cosa da un altro mondo (1951) prodotto da Howard Hawks.

Underwater (2020), diretto da William Eubank e interpretato da Kristen Stewart e Vincent Cassel.

Sfera (1998) noto anche come Sfera – Il terrore può essere ovunque diretto da Barry Levinson, interpretato da Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel L. Jackson e tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton .

Harbinger Down – Terrore tra i ghiacci (2015), diretto da Alec Gillis, prodotto dal mago degli effetti speciali Tom Woodruff Jr. e interpretato da Lance Henriksen.

Sputnik – Terrore dallo spazio (2020) diretto da Egor Abramenko e interpretato da Oksana Akin’šina, Pëtr Fëdorov e Fëdor Bondarčuk.

Deep Rising – Presenze dal profondo (1998) diretto da Stephen Sommers e interpretato da Treat Williams e Famke Janssen.

Slither (2006) diretto da James Gunn e interpretato da Michael Rooker, Elizabeth Banks: Starla Grant e Nathan Fillion.

L’Alieno (1987) diretto da Jack Sholder, interpretato da Kyle MacLachlan e liberamente ispirato al romanzo Strisciava sulla sabbia (Needle, 1950) dello scrittore Hal Clement.

Virus (1999) diretto da John Bruno, interpretato da Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland e William Baldwin e basato sull’omonimo fumetto di Chuck Pfarrer edito dalla Dark Horse Comics.

Il terrore dalla sesta luna (1994) diretto da Stuart Orme, interpretato da Donald Sutherland e basato sull’omonimo romanzo di di Robert A. Heinlein.

Bonus Serie tv: X-Files (Episodio 8×1 – Morte tra i ghiacci) / The Rig (6 episodi) creato da David Macpherson per Amazon Prime Video.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dmitry Selipanov (Arctic Alchemy, Kollektor, Elefant, Girls on Fire).

