Stasera in tv: “Supereroi” di Paolo Genovese su Canale 5

Supereroi, su Canale 5 il film di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti) che porta sullo schermo un suo romanzo. Il film segue una coppia, interpretata da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, dai caratteri opposti ma dal legame incredibilmente solido.

Alessandro Borghi: Marco

Jasmine Trinca: Anna

Greta Scarano: Pilar

Vinicio Marchioni: Vittorio

Linda Caridi: Tullia

Gwendolyn Gourvenec: Laurene

Beppe Severgnini: editore

Flavio Parenti: Gigi

Angelica Leo: Sofia

Giacomo Mattia: Ugo

Elena Sofia Ricci: Elena

La trama ufficiale: Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco (Jasmine Trinca e Alessandro Borghi) lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

Il romanzo “Supereroi” di Paolo Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di una storia d’amore bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine commuove.

La trama ufficiale del romanzo: Una storia d’amore che solo due supereroi possono vivere. Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. Quante possibilità ci sono che le esistenze di due persone, sfioratesi appena in un giorno di pioggia, si incrocino per caso una seconda volta? Cosí poche da essere statisticamente irrilevanti, direbbe la scienza. Eppure ad Anna e Marco questo accade e riaccade. Ed entrambi si chiedono se a riavvicinarli di continuo sia un algoritmo, il destino o invece un sentimento tanto forte da resistere alle fughe improvvise, agli scontri, alla routine, alle incomprensioni e al dolore. Spostandosi avanti e indietro sulla linea delle loro esistenze, Paolo Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di una storia d’amore bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine commuove. Una storia d’amore che solo due supereroi possono vivere.

Il romanzo “Supereroi” di Paolo Genovese è disponibile su Amazon.