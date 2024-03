Superman & Batman vs Darth Vader: l’impressionante corto live-action di “Bat In The Sun Productions”

Superman & Batman vs Darth Vader? Come sono finiti l’eroe di Metropolis e il vigilante di Gotham nell’iconica “Galassia lontana lontana” di Star Wars? No, non è uno scherzo, grazie al talento di “Bat In The Sun Productions” la parola crossover va oltre ogni più fervida immaginazione e approda in un formato live-action che potremo definire tutt’altro che amatoriale.

“Bat in the Sun Productions” è una società audio/visiva fondata nel 2001 da Aaron e Sean Schoenke, padre e figlio. Bat in the Sun ha ricevuto una notevole attenzione da parte dell’industria cinematografica, nonché una fedele base di fan. I loro film sono stati presentati su USA Today, MTV, The Wall Street Journal e The Huffington Post. Conosciuto soprattutto per la serie web di successo “Super Power Beat Down”, lo spettacolo ha ricevuto oltre 100 milioni di visualizzazioni!

Superman & Batman vs Darth Vader – Il corto live-action

Aaron & Sean Schoenke

Aaron Schoenke ha frequentato l’Art Institute of California a Los Angeles, specializzandosi in produzione cinematografica. Fu durante questo periodo che iniziò a girare film.

Schoenke è co-fondatore insieme a suo padre Sean Schoenke, di “Bat in the Sun Productions”. Schoenke è attualmente il regista della popolare serie web Super Power Beat Down, che mette l’uno contro l’altro personaggi immaginari e fa votare i fan su chi vince.

Il lavoro di Schoenke come sceneggiatore e regista di film di genere comico e fantascientifico ha ricevuto una risposta positiva dai fan, così come dagli studi di fumetti e cinematografici.

Nel 2018, Schoenke ha diretto una miniserie per Valiant Digital Studios, nonché un cortometraggio per Lionsgate e Hasbro.

Il canale YouTube di Schoenke per Bat in the Sun Productions ha oltre 2,3 milioni di abbonati, 365 milioni di visualizzazioni e una vasta e appassionata community di fan su tutte le piattaforme di social media.

Super Power Beat Down ha vinto la migliore serie web di realtà ai Geekie Awards 2015 e 2019. È stato anche nominato per diversi Streamy Awards, tra cui coreografie acrobatiche, spettacoli d’azione o di fantascienza ed effetti speciali visivi.

Trovate “Bat in the Sun Productions” su YouTube / Twitter / Facebook e sul Sito Ufficiale.