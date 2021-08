Stasera in tv: “Ted Bundy – Fascino criminale” su Rai 3

Cast e personaggi

Zac Efron: Ted Bundy

Lily Collins: Liz Kendall

Kaya Scodelario: Carole Ann Boone

John Malkovich: giudice Edward D. Cowart

Jeffrey Donovan: John O’Connell

Haley Joel Osment: Jerry Thompson

Angela Sarafyan: Joanna

Jim Parsons: Larry Simpson

Dylan Baker: David Yocom

Grace Victoria Cox: Carol DaRonch

Brian Geraghty: Dan Dowd

James Hetfield: agente Bob Hayward

Terry Kinney: detective Mike Fisher

Justin McCombs: Jim Dumas

Morgan Pyle: Molly

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Ted Bundy

Valentina Mari: Liz Kendall

Elena Fiorenza: Carole Ann Boone

Luca Biagini: giudice Edward D. Cowart

Gabriele Lopez: Jerry Thompson

Leonardo Graziano: Larry Simpson

Stefano De Sando: detective Mike Fisher

Bruno Alessandro: giudice George Lohr

Mattea Serpelloni: Johanna

Massimo De Ambrosis: sceriffo Ken Kastaris

Edoardo Siravo: dott. Richard Souviron

Dario Oppido: giudice Stuart Henson

Davide Marzi: Frank Tucker

Luca Mannocci: Jim Dumas

Fabrizio Dolce: detective Chapman

Mirta Pepe: Louise Bundy

Ilaria Pellicone: Molly

La trama

Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.

Il nostro commento

Il famigerato Ted Bundy torna sul grande schermo a 17 anni dalla sua prima incarnazione cinematografica dove aveva il volto di Michael Reilly Burke, ma stavolta il volto è quello di Zac Efron che oltre a somigliare fisicamente alla sua controparte omicida, dimostra ancora una volta il suo percorso di maturazione come attore, registrando una caratterizzazione di gran pregio, mascherando l’orrore e la follia dietro il bel viso e l’ego smisurato di uno dei mostri più famosi e famigerati generati dalla società americana. La parte debole dell’intera operazione è purtroppo la regia del documentarista Joe Berlinger, che già aveva raccontato Bundy nella miniserie tv Conversazioni con un killer: Il caso Bundy di Netflix; Berlinger non scalfisce neanche la superficie dell’orrore e terrore generati da Bundy, puntando tutto sul circo mediatico creato attorno al serial killer e al suo “fascino”, con le vittime che passano in secondo piano e il tutto che viene diluito da una narrazione poco incisiva, un peccato per l’indubbio impegno profuso da Efron che resta la parte migliore dell’operazione.

Note di regia

Con solo il cinque per cento della popolazione mondiale, l’America è stata la patria del sessantasette percento dei serial killer documentati nel mondo – un incredibile numero di 2.743 assassini nell’ultimo secolo e mezzo. E l’FBI stima che in questo momento ci siano dai 25 ai 50 serial killer attivi operanti negli Stati Uniti. Eppure, un serial killer in particolare ha colpito maggiormente la psiche collettiva americana… Theodore Robert Bundy. La storia di Ted Bundy è sordida e drammatica. Bundy si affidava ai suoi sguardi disarmanti per incantare a morte le sue vittime. Era anche abile nel cambiare il suo modus operandi per confondere gli investigatori. È sfuggito alla custodia della polizia due volte, con fughe dalle prigioni audaci e fantasiose. Poi, pochi giorni prima della sua esecuzione, il 24 gennaio 1989, Bundy ha confessato di aver ucciso oltre 30 donne tra il 1974 e il 1978, dopo anni di negazione dei suoi crimini atroci. Gli esperti ritengono che il vero numero delle vittime di Bundy sia molto più alto. Ma ciò che distingue veramente Bundy, al di là del conteggio dei cadaveri e della sua capacità di eludere la cattura, è che pochi altri serial killer americani hanno raggiunto il suo livello di celebrità perversa – e persino ammirazione – da così tante persone che per anni hanno pensato che fosse innocente. Bundy ha brillantemente utilizzato i media americani per ottenere un seguito considerevole e fanatico, sfidando ogni aspettativa. In poche parole, da bello e affascinante uomo bianco, le sue amanti e i molti amici e conoscenti non potevano credere che fosse capace degli atti vili che aveva commesso, permettendogli di sfuggire alla cattura per molti anni. E anche durante il processo, ha attirato tanti sostenitori che non riuscivano a vedere oltre al suo bell’aspetto e al suo fascino. È vero che ci sono già stati altri film, documentari e libri su quest’infame assassino; quindi perché riprendere di nuovo l’argomento? La risposta sta nella straordinaria sceneggiatura di Michael Werwie, che racconta la storia dal punto di vista della sua vecchia fidanzata, Elizabeth Kloepfer. Strutturando l’azione dalla prospettiva della sua vita reale, non è il solito film voyeuristico sui serial killer.

Il processo di Bundy è stato il primo processo televisivo nazionale nella storia americana e ha trasformato Bundy in un fenomeno mediatico. Oltre ai media nazionali, c’erano media presenti da tutti i 50 stati e 9 paesi stranieri. Questo avveniva prima dei canali di News h24 e dell’esplosione delle stazioni via cavo che conosciamo oggi. La raccolta di notizie elettroniche e la tecnologia satellitare erano agli inizi, il loro banco di prova è stato proprio il processo di Bundy a Miami. Dieci anni dopo, l’esecuzione di Bundy era coperta dal vivo e guardata da milioni di persone, con uno dei primi usi dei camion satellitari mobili. Bundy ha trasformato l’omicidio seriale in uno spettacolo televisivo nazionale, e credo che una linea retta possa essere tracciata tra Bundy e il processo di O.J. nel 1995, per quanto riguarda l’appetito apparentemente insaziabile di oggi per la cronaca nera. Come regista specializzato in questo genere di narrazione del crimine, ho voluto esplorare il processo che per me è il big bang del vero fenomeno criminale odierno. Sono molto consapevole della contraddizione di creare intrattenimento dalle tragedie della gente, motivo per cui ho spinto il tono dell’eccezionale sceneggiatura originale di Michael Werwie verso una discesa più realistica sugli orrori e sulle implicazioni delle azioni di Bundy. In definitiva, l’attrattiva di questo progetto riguarda la natura della verità. Ho scelto di aprire con una citazione di Goethe (“Poche persone hanno l’immaginazione per la realtà”). Per me, significa che la verità di solito è proprio di fronte a noi, ma è spesso difficile da vedere.

