Teen Wolf – The Movie: primo trailer “Comic-Con” e anticipazioni del film revival di Paramount Plus

La serie tv Teen Wolf torna su Paramount+ con Teen Wolf – The Movie, un lungometraggio revival che proseguirà le avventure del branco di Scott McCall (Tyler Posey) a Beacon Hills. La trama riprenderà le fila nel 2026, più di 12 anni dopo gli eventi della sesta stagione e il finale di serie.

Trama e cast

La sinossi ufficiale: Una Luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un terrificante male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshee, coyote mannaro (Werecoyote), Hellhound, Kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Tyler Posey), non più un adolescente ma ancora un Alpha, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast di “Teen Wolf – The Movie” include anche Tyler Hoechlin, Colton Haynes, Shelley Hennig, Crystal Reed, Holland Roden, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, JR Bourne, Orny Adams, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Melissa Ponzio, Linden Ashby, Vince Mattis, Amy L. Workman, Nobi Nakanishi.

Teen Wolf: The Movie – trailer e video

Curiosità

Le riprese sono iniziate intorno al 22 marzo 2022 e si sono concluse intorno al 17 maggio 2022.

Alla regia di “Teen Wolf – The Movie” una vecchia conoscenza, il Russell Mulcahy di Razorback: oltre l’urlo del demonio, Highlander – L’ultimo immortale, Talos – L’ombra del faraone e Resident Evil: Extinction.

Russell Mulcahy dirige “Teen Wolf – The Movie” da una sceneggiatura di Jeff Davis, autore della serie tv originale, basata su una storia sviluppata da Davis, Mulcahy, Joe Genier e Will Wallace.

Nel febbraio 2022 è stato riferito che Arden Cho non riprenderà il ruolo di Kira Yukimura nel film dopo che, secondo quanto riferito, le era stata offerta metà dello stipendio delle sue controparti bianche. A Dylan O’Brien è piaciuto un tweet che fa riferimento alla notizia.

Dylan O’Brien in un’intervista rilasciata a marzo 2022 ha confermato che non sarà in questo film. “È stata una decisione difficile. C’è voluto molto per farlo. La serie non potrebbe essermi più cara. È stata la prima cosa che ho fatto e così tante persone mi sono estremamente care. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare, ma è successo tutto molto velocemente. Non so davvero che stesse succedendo e in un certo senso ce l’hanno buttata lì, il che va bene perché tutti noi amiamo la serie. Stavamo cercando di farlo funzionare. Alla fine ho deciso che visto che l’avevo lasciato in un buon momento per me preferivo lasciare tutto così come era. Auguro loro ogni bene e lo guarderò la prima sera che uscirà. Spero che spacchi di brutto, ma io non ne farò parte”.

La serie originale e il nuovo spin-off “Wolf Pack”

“Teen Wolf” è una serie tv per adolescenti sviluppata da Jeff Davis per MTV, vagamente basata sull’omonimo film del 1985 con protagonista Michael J. Fox. Tyler Posey interpreta il protagonista Scott McCall, un giovane licantropo che difende la sua città californiana da creature sovrannaturali e altre minacce. La serie è stata presentata per la prima volta il 5 giugno 2011 e si è conclusa il 24 settembre 2017, dopo sei stagioni. La serie ha vinto tre Saturn Awards per la migliore serie televisiva orientata ai giovani. La serie ha anche ricevuto 13 Teen Choice Awards, nove per le interpretazioni di Posey, Dylan O’Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden e Shelley Hennig e quattro per Choice Summer TV Series.

Durante il panel di Paramount+ al Comic-Con 2022 è stato annunciato che Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri) sarà la protagonista e la produttrice esecutiva della prossima serie di Teen Wolf della Paramount+, lo spin-off Wolf Pack degli MTV Entertainment Studios. Scritto e prodotto dallo sviluppatore/produttore esecutivo di “Teen Wolf”, Jeff Davis, “Wolf Pack” è basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom. “Segue un adolescente (Armani Jackson) e una ragazza (Bella Shepard) le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura sovrannaturale.

“Gellar interpreta l’investigatrice di incendi dolosi Kristin Ramsey, un’esperta molto apprezzata nel suo campo e non estranea a perdite personali, portata dalle autorità per catturare l’adolescente incendiario che ha appiccato un enorme incendio che potrebbe anche aver portato al risveglio di un predatore sovrannaturale che terrorizzava Los Angeles.”

Si uniscono a Jackson come Everett e Shepard come Blake, Chloe Rose Robertson come Luna. e Tyler Lawrence Gray nel ruolo di Harlan.

Vincitore del Bram Stoker e dell’Aurora Award, Edo van Belkom è autore di oltre 200 storie horror, fantascienza, fantasy e mistery. Come editore, ha quattro antologie al suo attivo che includono due libri per giovani adulti, Be Afraid! (finalista del libro dell’anno per giovani adulti della Canadian Library Association) e Be Very Afraid! (Vincitore dell’Aurora Award – Best Work in English). Nato a Toronto, van Belkom si è laureato alla York University, poi ha lavorato come giornalista sportivo e di polizia per giornali quotidiani prima di diventare uno scrittore a tempo pieno. Edo van Belkom vive a Brampton, Ontario, con la moglie Roberta e il figlio Luke.

La sinossi ufficiale del romanzo: Dopo un devastante incendio boschivo, un ranger scopre una cucciolata di cuccioli di lupo. Lui e sua moglie scoprono presto che non sono lupi normali. Sono sia animali che umani. Sebbene i giovani cerchino di inserirsi nel mondo umano, la loro vera natura rende le sfide dell’essere adolescenti ancora più difficili. Quando uno del branco viene rapito, gli altri devono attingere da entrambi i lati della loro natura – umana e lupo – per trovare l’astuzia, la forza e il coraggio necessari per salvarla. Edo van Belkom ha creato eroi improbabili ma avvincenti in un libro che è a sua volta divertente, spaventoso e sempre piacevole.

Il romanzo “Wolf Pack” di Edo van Belkom è disponibile in edizione inglese su Amazon.