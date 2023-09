Tell It Like A Woman: trailer italiano e anticipazioni dell’antologia tutta al femminile al cinema dal 7 settembre

Dopo il successo dell’anteprima nazionale al Festival del Cinema di Taormina 2022, dove ha ricevuto il “TFF Excellence Award”, a partire dal 7 settembre arriva nei cinema italiani, distribuito da TaTaTu Tell It Like a Woman,. Trattasi di un’antologia tutta al femminile che racconta il coraggio e la forza delle donne in tutto il mondo, e coinvolge attrici del calibro di Eva Longoria, Cara Delevingne e Margherita Buy, e registe come Maria Sole Tognazzi e Catherine Hardwicke.

Tell It Like A Woman – Trama e cast

La trama ufficiale: Dall’Italia all’Argentina, dall’India agli Stati Uniti passando per il Giappone, le registe di Tell it like a woman Maria Sole Tognazzi, Lucía Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo O, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio hanno portato sul grande schermo dei racconti tratte da storie vere – come nel caso di Pepcy & Kim, corto incentrato sulla vita di Kim Carter, tossicodipendente con un passato criminale che lotta per liberarsi dai propri demoni, e Elbows Deep, il corto di Catherine Hardwicke incentrato sulla storia del direttore medico di un Centro di Los Angeles che presta assistenza sanitaria ai senzatetto, Alcuni corti sono invece frutto della fantasia delle sceneggiatrici, come nel caso di Sharing a Ride, drama firmato da Leena Yadav che racconta l’incontro di una sedicente progressista con una transessuale, incontro che la obbligherà a rivedere i propri pregiudizi inconsci.

Il cast: Cara Delevingne, Marcia Gay, Eva Longoria, Jennifer Hudson, Margherita Buy, Anne Watanabe, Danielle Pinnock, Tala

Nate’ Jones, Pauletta Washington, Jacqueline Fernandez, Jesse Garcia, Alex Bentley, Jennifer Ulrich, Katia Gomez, Katie McGovern, Brandon Win, Ayesha Harris, Gabriel Ellis, Jasmine Luv, Holly Gilliam, Iacopo Ricciotti, Sergio Allard, Freddy Drabble, Flaminia Sartini, Anjali Lama, Andrea Vergoni.

Sceneggiatura: Lucia Bulgheroni, Silvia Carobbio, Krupa Ge, Catherine Hardwicke, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Shantanu Sagara, Giulia Steigerwalt, Chiara Tilesi, Leena Yadav.

Regia: Lucia Bulgheroni, Silva Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Leena Yadav.

Tell It Like A Woman – Trailer e video

Curiosità sul film

La pellicola è composta da sette corti, e racconta episodi tratti da storie vere. Si propone di rivolgersi a tutte le donne del mondo, coinvolgendo registe e attrici dai cinque continenti: Eva Longoria, Margherita Buy, Cara Delevingne, Maria Sole Tognazzi, Catherine Hardwicke, Mipo O, Taraji P. Henson, Jacqueline Fernandez. Tutte impegnate in un unico racconto corale che porta sul grande schermo i temi più diversi, dalla violenza di genere alla salute mentale, affrontando anche problematiche legate all’emarginazione, alla tossicodipendenza e alla maternità.

“Tell It Like a Woman” è stato scelto per inaugurare l’apertura dei lavori di UN Woman nel mese di marzo dedicato alle donne, ed è stato candidato agli Oscar nella categoria “Miglior Canzone Originale” con la canzone “Applause”, scritta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson.

“’Dopo tanti riconoscimenti internazionali siamo orgogliosi che Tell It Like a Woman, una pellicola dal valore sociale così significativo, raggiunga il grande pubblico italiano” – dichiara Andrea Iervolino, CEO di ILBE e Amministratore Delegato di TaTaTu. “Con questo film abbiamo voluto sottolineare l’impegno di ILBE per un cinema più equo a favore di un reale cambiamento culturale, dove le donne siano libere di mostrare il proprio talento e raccontare storie in grado di ispirare chi ogni giorno si batte per i propri diritti”.

TaTaTu, società nota per aver lanciato la prima piattaforma social che premia i creator per ogni mi piace, visualizzazione, commento o condivisione o per ogni follower in più, approda definitivamente con Tell It Like a Woman nel mondo della distribuzione cinematografica, forte della collaborazione con ILBE, da anni attiva nel settore della produzione. Tell It Like a Woman, infatti, è il quinto film distribuito da TaTaTu, dopo Un’avventura Stellare, Alla ricerca dell’Idolo Artico, Il Tricheco che voleva troppo e Sherlock Santa.

La pellicola è prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment in collaborazione con We Do It Together.

Il concept del film

L’anno 2023 si è aperto con una rinnovata attenzione alla condizione delle donne nel mondo. Numerosi dati e ricerche approfondite rese disponibili dalle Nazioni Unite, da paesi e altri attori hanno dimostrato come la pandemia di COVID-19 e l’aggravarsi dei conflitti in tutto il mondo abbiano imposto preoccupanti battute d’arresto sull’emancipazione delle donne.

“Ovunque, le donne e le ragazze affrontano le minacce più gravi e i danni più profondi”, come sottolineato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. La pandemia ha scatenato ovunque un’epidemia di violenza contro le donne, con un aumento vertiginoso degli abusi domestici, mentre l’invasione dell’Ucraina e la guerra in corso hanno ulteriormente peggiorato l’insicurezza alimentare e la fame, soprattutto tra donne e bambini, e hanno spinto l’inflazione.

Al ritmo attuale dei progressi, l’ONU stima che ci vorranno fino a 286 anni per colmare le lacune nella protezione legale ed eliminare le leggi discriminatorie, e 140 anni affinché le donne siano rappresentate equamente in posizioni di potere e leadership sul posto di lavoro.

Date queste premesse, l’industria dei media può svolgere un ruolo fondamentale per cambiare la narrativa sulle donne e il modo in cui vengono percepite nella società, e per promuovere la valorizzazione e l’uguaglianza di genere. Attualmente, come riportato da UN Women, nel settore dei media, a livello globale, solo il 31% dei ruoli parlanti sono ricoperti da donne, il 21% dei cineasti sono donne, il 23% dei film ha come protagoniste donne.

Note di produzione

“Tell It Like A Woman” conta 8 straordinarie registe e porta sul grande schermo 7 attrici di fama mondiale per comunicare al mondo la forza che le donne hanno dentro di sé. Un’antologia perciò che più di un film, è un movimento.

Per sua natura, “Tell It Like A Woman” è stato un film molto impegnativo da realizzare, un progetto senza dubbio sfidante, e solo l’impegno e la tenacia dei produttori – Lucas Akoskin, Lady Monika Bacardi, Andrea Iervolino e Chiara Tilesi – ha permesso di portare a termine le riprese. Nessuno di loro si è mai arreso, e questo perché avevano tutti qualcosa in comune: credevano, e credono ancora adesso più che mai, nella parità di genere e nella capacità del cinema di trasmettere questo valore.

Nonostante l’inizio della pandemia in concomitanza con l’inizio delle riprese di “Lagonegro” (comune della provincia di Potenza in Basilicata) e le nuove sfide che il contesto internazionale poneva, si è riusciti ugualmente a portare brillantemente a termine le riprese proprio perché tutti hanno creduto fortemente nella missione principale del film, ossia trasmettere a tutte le donne un messaggio di forza e unità.

“Tell lt Like A Woman” è un film che porta il discorso femminile al centro della conversazione, e si propone di farlo attraverso l’arte cinematografica.

Tell It Like A Woman – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Daniel Tarrab (XXY – Uomini, donne o tutti e due?) in collaborazione con Manels Favre (Extracurricular), Andrés Goldstein (L’arca di noe), Nora Kroll-Rosenbaum (Susan Sontag – Storia di una scrittrice), Elena Maro (Celestial Orientation), Gabriele Roberto (Perfetta illusione) e la cantautrice premio Oscar, Golden Globe, Grammy ed Emmy Diane Warren (Burlesque, La vita davanti a sé).

