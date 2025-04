Tempesta d’amore, anticipazioni fino al 21 aprile

Tempesta d’amore è una soap tedesca di successo che va in onda su Rete 4, dal lunedì al venerdì ore 9:45. La stagione 19 si è da poco conclusa con un lieto fine tra Leander Saalfeld ed Eleni Schwarzbach. La coppia, infatti, è andata via dalla Germania, per trasferirsi in Tanzania.

Da alcuni giorni, dunque, ha avuto inizio la stagione 20, per cui c’è stata molto attesa. Protagonisti di questa nuova vicenda sono ben tre personaggi. Si prospetta, infatti, un avvincente triangolo amoroso che si dipanerà, via via, nel corso degli episodi.

La protagonista femminile è Ana Alves, che ha una cotta da tempo per Philipp Brandes, ma non è ricambiata. Inoltre, scoprirà che il suo amato è una persona molto cinica, e finirà con l’interessarsi a Vincent Ritter, un giovane che si innamora a prima vista di lei.

Quale dei due sarà l’uomo giusto per lei? Si tratta di una storia che promette di tenere sulle spine, fino all’ultimo istante.

Nei precedenti episodi, Vincent, che lavora come veterinario, ha spiegato ad Ana che il suo cavallo, Apollo, malato, ha bisogno di una serie di cure ad alto costo. Allo stesso tempo, la ragazza ha anche saputo di poter ricominciare a studiare all’Università. Il punto dolente è che deve trovare i soldi per poter affrontare le spese per salvare il suo cavallo.

Markus, intanto, ha scoperto che Vincent è suo figlio e ha chiesto a Noah di non farne parola con nessuno, al momento.

Tempesta d’Amore: Ana riceve un’allettante proposta di lavoro, ma sua madre non la prende bene

Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore 20, Ana si troverà a dover fare una scelta importante. La giovane, infatti, ha avuto la possibilità di riprendere i suoi studi universitari, che chiaramente hanno dei costi.

Ma il suo adorato cavallo, Apollo, è malato e le cure per salvarlo richiedono parecchi soldi. La ragazza penserà, quindi, di cercare un secondo lavoro, e l’occasione arriverà quando Wilma le proporrà di diventare sua assistente personale a tempo pieno. Una proposta che le garantirebbe un’ottima entrata, ma sua madre, Nicole, non approverà questa scelta.

La donna, infatti, ha paura che la figlia rinunci agli studi universitari e al suo futuro. Ci sarà un confronto molto forte, in cui madre e figlia finiranno per allontanarsi ulteriormente.

Intanto, Philipp, di cui sempre di più verrà fuori lo spirito ambizioso nel corso degli episodi, diventerà direttore amministrativo del Fürstenhof e avrà degli scontri con Werner.